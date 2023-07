Multe per i camerieri ritardatari: denunciate sui social le regole di un ristorante stellato

Una politica drastica che intende porre fine ai ritardi dei camerieri: multe salate fino a 50 euro per 15 minuti. E non solo, le punizioni riguarderebbero anche altri "sgarri" del personale.

di Chiara Cajelli 23 Luglio 2023

Nelle ultime ore si è accesa una polemica sul web: riguarda la politica aziendale che un ristorante stellato avrebbe messo in atto, dichiarando di multare i camerieri ritardatari. Per il momento non si sa il nome di questo “famoso ristorante spagnolo con 1 stella Michelin”, eppure i social sono indignati e cominciano a circolare Tweet e post di denuncia.

Riportiamo astenendoci dal giudizio, visti i pochi (e presunti) dati a disposizione. Interessa tuttavia lo spunto per un ragionamento a riguardo: è lecito e plausibile che un datore di lavoro imponga sanzioni economiche ai propri dipendenti?

Le multe: più di 10 euro ogni 5 minuti

Estás cosas suceden hasta en estrella Michelin, intolerable. pic.twitter.com/eAvi6lMLEe — Soy Camarero (@soycamarero) July 19, 2023

Multe salatissime: 10 euro per 5 minuti di ritardo, fino ad arrivare a 50 euro per 15 minuti di ritardo. Questo quanto si legge nel documento redatto (probabilmente) dal ristoratore, e pubblicato su Twitter tramite il celebre account “Soy Camarero”. In questa lettera si leggono chiaramente anche le motivazioni del ristorante: “estamos buscando la excelencia y tenemos una * Michelin, que implica todo dicho anteriormente” – cerchiamo l’eccellenza e abbiamo 1 stella Michelin, quindi vale quanto annunciato.

Ritardo e non solo

Il personale che arriva in ritardo sarà multato, così come quello che non avrà decoro: “también vamos a iniciar unas sancione que hasta el dia se han dejado pasar, sanciones que afectan a vestuario: delantales sucios, rotos, camisas mal pianchadas (personal de sala), delantales y chaquetillas sucias o puestasdel revés para esconder la sucietad (personal de cocina). Aseo personal: personal mascolino sin afeitar, si se lleva barba, que esté arreglada“.

LEGGI ANCHE Caro energia, ristoratore paga le bollette a tutti i suoi dipendenti

Tradotto: attueremo anche alcune sanzioni che fino ad ora sono state fatte passare. Sanzioni che colpiscono l’abbigliamento: grembiuli sporchi e strappati, camicie di pessima fattura (personale di sala), grembiuli e giacche sporchi o rovesciati per nascondere lo sporco (personale di cucina). Igiene personale: personale maschile con la barba lunga, se si porta la barba, deve essere tagliata

Fonte: Twitter, Il Messaggero