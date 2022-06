Mykonos, denunciato un bar: troppo caro lo scontrino da 600 euro per due bevande e uno spuntino

di Manuela 9 Giugno 2022

Lo scontrino del caffè di Positano a 10 euro vi aveva sconvolto? Che ne dite allora dello scontrino del bar di Mykonos da 600 euro per due bevande e uno spuntino? Almeno, questo a detta dei turisti che hanno denunciato il locale a causa dello scontrino troppo caro.

Due turiste americane, Brenda Moulton e la figlia Kaylea di 19 anni, hanno deciso di intraprendere un’azione legale contro un bar di Mykonos reo di averle presentato un scontrino da 600 euro dopo aver servito loro due cocktail e alcune zampette di granchio.

Le due donne hanno dichiarato di essere state “attirate” nel bar DK Oyster sulla spiaggia di Platis Gialos e poi di essere state inondate di cibo e bevande. Ciascuna di esse ha preso un mojito e alcune zampe di granchio, ma sono rimaste di stucco quando è arrivato il conto: più di 520 euro per le bevande e il cibo, prezzo a cui è stata aggiunta la mancia obbligatoria di 80 euro.

Secondo la Moulton un dipendente del ristorante Platis Gialos si è piazzato davanti a loro dicendo con insistenza “Siediti qui! Siediti qui!”. Le due si sono così accomodate (anche se potevano benissimo non acconsentire alla richiesta, anzi, forse avrebbero dovuto insospettirsi) e hanno ordinato due mojito e degli spuntini a base di gambero.

Quando poi è stato portato loro il conto, vedendo quella cifra, la donna gli ha detto che doveva esserci stato di sicuro un errore: quel conto non poteva essere il loro. Alle loro sentite proteste, però, il dipendente avrebbe affermato: “Chiamo la polizia. Ti terranno qui e non tornerai più in patria. Possiamo dirgli facilmente dove vivi”.

Al che la signora Moulton ha pagato con riluttanza il conto, ma adesso ha deciso di intraprendere un’azione legale. Dal canto suo il bar nega qualsiasi illecito, ma l’avvocato della donna ha dichiarato che le sue clienti hanno subito comportamenti intimidatori e ingiusti da parte del ristorante.

Tuttavia, bisogna anche ammettere che se le due donne hanno forse peccato un po’ di ingenuità, qualcosa in quel bar non quadra. Diverse recensioni su TripAdvisor (fonte da prendere sempre con le pinze, si intende) hanno rivelato che parecchi clienti hanno subito un trattamento simile. Uno spiega che sei invitato a entrare da camerieri allegri e felici che ti danno il benvenuto, ti siedi senza che ti sia portato il menu e quando riesci a ottenerne uno, ecco che non ci sono i prezzi (e qui già devi sospettare che qualcosa non vada). Alla fine, dopo aver ordinato un cocktail a testa e 12 ostriche, questo cliente ha ricevuto un conto di più di 400 sterline.

Un altro sostiene che ti attirano dentro e poi ti fanno pagare cifre assurde per un semplice antipasto. Un’altra turista americana ha ammesso che a inizio anno aveva ricevuto un conto di 1.640 dollari per un’insalata e del pane. Inoltre anche lei è stata vittima di intimidazioni: lei e le sue amiche in quel locale sonon state circondate da almeno cinque uomini quando hanno provato a protestare.