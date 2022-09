Napoli, 80enne drogato col caffè e derubato di quattro anelli d’oro

di Luca Venturino 23 Settembre 2022

Drogato e stordito da un semplice caffè, e infine derubato dei suoi anelli d’oro: è quanto capitato a un signore sull’ottantina sulla spiaggia del Lido Mappatella, alla Rotonda Diaz di Napoli. L’intera vicenda è stata in realtà segnalata dal nipote, che ha raccontato come l’anziano – dopo aver bevuto il caffè in questione – sia addirittura poi stato colto da un malore e ricoverato nell’ospedale cittadino. Stando alle parole del ragazzo, che come accennato si è identificato come nipote della vittima, l’80enne si stava rilassando in acqua quando un secondo uomo, sulla cinquantina, gli si è avvicinato con fare amichevole portandogli un caffè.

La bevanda, tuttavia, era evidentemente corretta con una sostanza: l’anziano avrebbe perso i sensi, e il presunto 50enne ne avrebbe approfittato per sfilargli i quattro anelli d’oro che portava alle dita. Attualmente, l’anziano si trova ricoverato all’ospedale Cardarelli, ma non si hanno informazioni precise circa le sue condizioni di salute. La denuncia è stata raccolta dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che di fatto ha donato all’intera storia una rinnovata spinta mediatica: “Bisogna trovare subito il ladro” ha commentato Borrelli. “Chiediamo alle forze dell’ordine di rintracciare al più presto quell’individuo che per rubare dell’oro rischia di ammazzare o comunque di causare un malore alle sue vittime”. Poi l’amara constatazione: “Ormai si ruba e si delinque ad ogni ora del giorno anche davanti a testimoni, questa la dice lunga sulla nostra situazione giudiziaria. Troppi crimini restano impuniti. È tempo di cambiare registro”.