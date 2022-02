Napoli, al bar col Green Pass in regola, ma è positivo: nessuna sanzione per il titolare

A Napoli succede che un cliente entra in un bar col Green Pass in regola, peccato che fosse positivo e in quarantena: niente sanzione per il titolare.

di Manuela 1 Febbraio 2022

Se ad Alessandria la titolare di un ristorante è stata multata perché non controllava il Green Pass (con annesse sanzioni anche ai clienti no vax sprovvisti di Green Pass che stavano cenando), ecco che a Napoli abbiamo il titolare di un bar che controlla il certificato verde, ma si trova di fronte a un cliente con Green Pass in regola, ma positivo: per il gestore nessuna sanzione.

Può succedere anche questo. Siamo a Chiaia, un quartiere di Napoli. I Carabinieri della compagnia Napoli centro stavano tenendo sotto controllo la zona della movida, inclusi i Quartieri Spagnoli e il Porto.

Durante i controlli di routine, ecco che si sono trovati di fronte a una situazione insolita. Dentro a un bar di Chiaia c’era un 44enne con Green Pass perfettamente in regola e attivo. Peccato, però, che fosse positivo al Covid dallo scorso 21 gennaio e che dovesse pertanto trovarsi in quarantena. I Carabinieri hanno così provveduto a denunciare l’uomo.

E il titolare del locale? Per lui nessuna sanzione: lui la sua parte l’aveva fatta, aveva controllato il Green Pass e l’app di verifica confermava che il certificato verde era valido. Per questo motivo al titolare non è stata imputata nessuna responsabilità: la sua parte dei controlli era stata eseguita così come richiesto dalla normativa anti Covid-19. Solamente i controlli dei Carabinieri hanno permesso di accertare la positività del cliente in questione.