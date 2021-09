di Manuela 17 Settembre 2021

A Napoli apre finalmente la Food Hall nella Stazione Centrale: come avevamo preannunciato qualche giorno fa, si tratta di circa 4mila metri quadri tutti dedicati alla ristorazione e alla gastronomia. Ma quali ristoranti troveranno spazio in quest’area?

Grazie al rinnovo degli spazi in disuso recuperati (erano gli spazi che uniscono la stazione a Corso Novara), la Food Hall si svilupperà su due piani e sarà aperta tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 22. La zona affaccia direttamente sui binari e offre 200 posti di lavoro.

Nella parte centrale si trova un grande lucernario realizzato dall’architetto Nervi, con tanto di piccolo giardino pensile, mentre il piano superiore offre una visita del Vesuvio con skyline di piazza Garibaldi.

Ma è di ristorazione che vogliamo parlare. I due piani della Food Hall sono collegati da scale normali, scale mobili e ascensore. Al piano si trovano i locali dedicati a un’offerta veloce e di qualità, mentre al piano superiore troviamo l’offerta slow.

A proposito dei locali, qui troveranno spazio marchi locali e brand internazionali, adatti a ogni esigenza e portafoglio:

Al Dente

Billy Tacos

Bottega Prosecco

Cuori di Sfogliatella

Fresco

Heineken Beers & Bar

Il Vero Bar del Professore

MammaMia

Mc Cafè

Mc Donald’s

Nonna Titti

Road House

Scaturchio

ToastHouse

Alberto Baldan, AD di Grandi Stazioni Retail SpA, ha spiegato che sono felici dell’apertura di questo nuovo spazio. La creazione della Food Hall non vuole essere solamente una vetrina per le eccellenze locali e il buon mangiare, ma è anche un progetto che vuole unire e migliorare la città circostante. E progetti simili stanno venendo realizzati anche a Roma, Torino e Milano.

A proposito di Road House Restaurant e Billy Tacos: questi due marchi di proprietà di Chef Express hanno aperto i battenti per la prima volta sia a Napoli che in tutta la Campania. Come brand mancavano ancora in queste zone.