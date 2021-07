Napoli: apre un pub interamente dedicato a Harry Potter

A Ercolano, in provincia di Napoli, aprirà presto un pub interamente dedicato al giovane mago più celebre di sempre, Harry Potter. L’inaugurazione del Lumos Pub – così si chiamerà il locale costruito intorno al mito del maghetto più famoso del mondo – è prevista per settembre, anche se non si conosce ancora la data precisa dell’apertura. Eppure, come tutto ciò che gira intorno alla fortunatissima saga di avventure che ha reso celebre (e miliardaria) la scrittrice J. K. Rowling, l’attenzione dei fan è già altissima.

Con loro disappunto, non abbiamo grandi particolari da svelare rispetto all’ispirazione Potteriana del nuovo pub napoletano: quel che sappiamo è che le ambientazioni saranno a tema, e richiameranno probabilmente quelle della scuola di Hogwarts, la scuola di magia frequentata dal personaggio della saga.

Anche il nome del pub, come avranno intuito i fan dei romanzi fantastici, è ispirato – ovviamente – al mondo creato dalla Rowling: Lumos è infatti l’incantesimo utilizzato dai giovani maghi di Hogwarts per illuminare la loro bacchetta magica, utilizzandola a mo’ di fiaccola.

E proprio uno scontro tra bacchette magiche è al centro del video di lancio del nuovo pub, che si conclude con un “prossimamente” che – se possiamo dirlo, senza timore di gufare – è una citazione molto molto esplicita del carattere utilizzato nel titolo dei film dedicati al maghetto: eppure, l’esperienza di Lamburghino, a cui la Lamborghini ha chiesto i danni, avrebbe dovuto insegnare a tutti che certi font è meglio lasciarli dove stanno.

[Fonte: Fanpage]