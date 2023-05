Napoli, Caffè Borbone si unisce alla festa Scudetto con una limited edition

di Luca Venturino 5 Maggio 2023

I festeggiamenti per lo storico terzo Scudetto appena conquistato dal Napoli sono appena cominciati: mentre i tifosi affollano e cantano per le strade del capoluogo campano, molte delle aziende locali stanno lanciando limited edition dal sapore di tributo per la conquista sportiva degli azzurri. Tra di esse c’è anche Caffè Borbone, vero marchio di riferimento nel settore della torrefazione e del caffè porzionato, che ha dedicato alla città partenopea Mia Magica Napoli, un prodotto in edizione limitata pensata proprio per ricordare la vittoria del campionato di Serie A avvenuta dopo trenta lunghi anni di attesa.

Anche Caffè Borbone festeggia lo Scudetto del Napoli

Mia Magica Napoli, disponibile di fatto in cialde compostabili, è stata creata per festeggiare Napoli – città e squadra – sia nel packaging, imbevuto nell’azzurro partenopeo e ricco di frasi celebrative; che nel gusto, con un caffè dal sapore deciso e rotondo. D’altronde proprio il caffè è uno dei simboli imprescindibili della cultura napoletana, tant’è che la stessa Caffè Borbone racconta di un prodotto dall’aroma “contiene tutta la vivacità di Napoli, città eclettica dall’anima solare, viva, creativa e passionale, e l’autenticità del vero e inimitabile espresso”.

Ma al di là del gusto e del profumo, Mia Magica Napoli è una limited edition anche da collezionare, da conservare come ricordo della tanto attesa festa Scudetto che sta scuotendo le vie cittadine un po’ in tutta Italia. Ogni singola cialda è custodita all’interno di un involucro personalizzato da grafiche multi soggetto, con 30 frasi diversi ispirate al capoluogo campano, alla sua storia e naturalmente alla sua particolare identità – fede calcistica compresa.

La limited edition sarà acquistabile in confezioni da cento pezzi direttamente dal sito ufficiale di Caffè Borbone, o in alternativa sarà disponibile per l’acquisto direttamente nei negozi specializzati del marchio o direttamente dagli scaffali della grande distribuzione.

Come accennato in apertura di articolo, è però importante notare che Caffè Borbone non è affatto l’unico marchio a essersi unito ai festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli: Pasta Garofalo, ad esempio, era ormai così certa della vittoria finale da avere annunciato la creazione di un nuovo formato di pasta dedicato al Napoli da tricolore prima ancora della conquista matematica del titolo (alla faccia della scaramanzia, insomma); mentre Liquori Borbone ha recentemente lanciato due etichette in edizione limitata – 1926 pezzi in totale, come l’anno di fondazione della squadra di calcio – decorate con numerosi (e a tratti un poco goliardici) rimandi alla vittoria del terzo Scudetto della storia partenopea.