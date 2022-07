Napoli: chiusi ristoranti e bar sul Lungomare per carenze igieniche e alimenti pericolosi

di Manuela 26 Luglio 2022

Andiamo a Napoli perché qui sul Lungomare sono stati chiusi e multati diversi ristoranti e bar a causa di carenze igieniche e presenza di alimenti pericolosi. I controlli sono stati eseguiti dall’Asl Napoli 1 Centro, partendo da via Partenope a Marechiaro e arrivando fino a Posillipo.

In totale sono stati controllati 27 locali: sono state fatte 8 multe per un totale di 14mila euro, mentre una cucina e un locale sono stati temporaneamente chiusi. Tutto è iniziato sabato 15 luglio quando sono stati controllati 12 locali di Marechiaro e Posillipo: qui le ispezioni hanno permesso di fare 77 prescrizioni, 2 diffide e 5 multe per un totale di 9mila euro.

Il week-end successivo, poi, i controlli sono ricominciati in via Partenope. Qui sono stati ispezionati 12 ristoranti e 3 bar. In questo caso sono state fatte 94 prescrizioni, 4 diffide, 3 multe per un totale di 5mila euro e una cucina e un locale sono stati chiusi.

Ma non finisce certo qui perché Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro,ha spiegato che i controlli andranno avanti anche per tutto agosto. Lo scopo è quello di tutelare le normative in vigore e la salute.

Sempre a Napoli, qualche giorno fa, un’ispezione a sorpresa in una macelleria ha permesso di sequestrare 35 kg di carne, uova e vino non a norma.