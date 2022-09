Napoli, colpi di pistola da uno scooter in corsa: panico tra i clienti di un bar

Alcuni malintenzionati in sella a uno scooter hanno esploso alcuni colpi di pistola seminando il panico in un bar del pieno centro di Napoli.

di Luca Venturino 5 Settembre 2022

Piazza Trieste e Trento, nel pieno centro cittadino di Napoli, è stata teatro di alcuni attimi di sincero terrore: nella notte tra sabato 3 e domenica 4 settembre, infatti, alcuni malintenzionati in sella a uno scooter hanno preso a sparare diversi colpi di pistola in aria, seminando di fatto il panico tra i clienti di un bar lì vicino che si stavano godendo la serata. Non è la prima volta che la piazza conquista lo spazio della cronaca per eventi di questo tipo: poco più di un mese fa, a metà del mese di luglio, un uomo armato di pistola si era infatti avvicinato ai tavolini esterni di un locale costringendo alcuni clienti a consegnargli dei soldi; e appena una manciata di giorni prima un altro ragazzo, volto scoperto e arma da fuoco in mano, aveva fatto lo stesso per rubare un orologio a un turista francese.

Il video della sparatoria è giunto anche all’attenzione del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Borrelli, che l’ha condiviso sui social commentandolo. “C’è un clima da guerriglia urbana, si tratta di un’escalation di criminalità senza freni” si lege nel post del consigliere. “Attimi di terrore, all’esterno di un bar, con tutti i clienti, fra cui donne e bambini, a darsi alla fuga non appena uditi gli spari. Un fuggi fuggi generale, come dimostra un video choc che ci hanno inviato. Una cosa inaudita, a due passi dal palazzo reale e da piazza Plebiscito: immagini che testimoniano un clima da guerriglia urbana, con la criminalità che vive e opera a briglie sciolte. Erano state promesse telecamere di sorveglianza e presidi fissi delle forze dell’ordine, ma di queste cose non c’è nemmeno l’ombra oggi”.