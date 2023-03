Napoli: continua a mangiare la pizza mentre scappa dagli scontri fra tifoserie, il video

di Manuela Chimera 17 Marzo 2023

Un video pubblicato sull’account Instagram di Welcometofavelas_4k è rapidamente diventato virale. Nel video si vede un ragazzo mentre a Napoli scappa dagli scontri fra tifoserie, continuando imperturbato a mangiare la pizza dal suo cartone. E la mangia anche mentre si volta a controllare cosa stia accadendo alle sue spalle.

Napoli: come mangiare la pizza durante gli scontri fra tifoserie

Prima un po’ di background, che se non siete amanti del calcio magari avete bypassato questa notizia. Prima e dopo la partita fra il Napoli e l’Eintracht Francoforte di Champions League, ecco che le tifoserie napoletane e quelle tedesche si sono scontrate nella notte. A seguito degli scontri, le forze dell’ordine hanno arrestato cinque tifosi napoletani e tre tedeschi, con tanto di scorta per gli autobus degli ultras del Francoforte.

Il Prefetto Palomba ha spiegato che, grazie al dispiegamento di forze, non c’è stato nessun contatto fra le due tifoserie (beh, più o meno). Il problema è stato che alcuni tifosi hanno tentato di sfondare i blocchi, motivo per cui le forze dell’ordine hanno seguito il corteo e accompagnato le tifoserie.

A quanto pare i tifosi della squadra tedesca già durante la mattina avevano organizzato un corteo in città. Gli ultras napoletani non si sono tirati indietro e in piazza del Gesù, nel pomeriggio, hanno iniziato a lanciare sassi e oggetti. Nel tafferuglio che ne è seguito, alcune auto della Polizia sono andate a fuoco, mentre i tedeschi cercavano di forzare i blocchi, scatenando così gli scontri.

Ed ecco che in questo momento di concitazione quelli di Welcome to favelas_4k hanno immortalato lui, l’eroe che non ci meritiamo. Nel video si vede un ragazzo correre e allontanarsi dagli scontri, tenendo in mano con religiosa cura un cartone della pizza.

Mentre scappa il ragazzo continua imperterrito a mangiare, anche quando si volta all’indietro per controllare l’andamento degli scontri. Il tutto con una tranquillità estrema, ma lo capiamo: prima di tutto la pizza non si abbandona mai. E poi se devi scappare, devi essere in forze, quindi ci va del carburante-pizza.

Il video ricorda un po’ quello del tizio che a Londra scappava tenendo con cura la sua birra in mano. Comunque sia, il video è diventato rapidamente virale, segno che quando WTF fa del “giornalismo partecipativo” va alla grande (un po’ meno, però, quando pubblicano video come quelli delle borseggiatrici sulla metro che, per carità, è di grande attualità, ma che in alcuni casi si potrebbe evitare).

Ma come sempre in questi casi, sono i Commenti le vere perle. Fra chi parla del lavoro del Prefetto e delle forze dell’ordine, non mancano i commenti ironici:

“L’antica pizza andava portata in salvo”

“Voglio avere rispetto ai problemi della vita la nonchalance del tipo con la pizza”

“forza ‘a pizz”

“Cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione”

“#Priorità”

“Nella vita bisogna avere delle priorità! Hasta la pizza siempre”

Ovviamente ci sono anche i complottisti, quelli a cui mica gliela fai, loro sgamano sempre tutto (forse perché sarebbero i primi a fare ciò che sostengono?). Qualcuno, infatti, ha ipotizzato che il ragazzo fosse in combutta con chi ha girato il video, quindi che il tutto fosse fatto ad arte. Che per carità, tutto può essere, ma giovani e ingenui figli dell’estate: non avete mai dovuto attraversare una città durante i cortei studenteschi? O durante manifestazioni similari? A meno di non essere proprio nel cuore degli scontri, pensate che tutti mollino quello che hanno in mano per attraversarli o costeggiarli? Li si dribbla, li si affianca, ci si insinua in mezzo con nonchalance continuando a mangiare la pizza o il gelato (fatto!) e si prosegue.

Qui trovate il video su Instagram dove si vede il ragazzo mentre scappa e mangia la pizza.