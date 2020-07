A Napoli la gelateria Scimmia Factory di piazzetta Nilo rimarrà aperta. I fan possono rimanere tranquilli: a chiudere sarà solo la sede centrale di piazza Carità. Il titolare, Luca Monacelli, ha precisato la questione a NapoliToday visto che la notizia della chiusura della gelateria in piazza Carità ha gettato i clienti nel panico.

Monacelli ha specificato che a chiudere è solo la sede storica di pizza Carità, mentre quella di piazzetta Nilo, attiva da dicembre 2004, rimarrà aperta. All’epoca, per motivi organizzativi, lui e il fratello Marco decisero che Marco sarebbe stato fisso in piazza Carità, mentre Luca si sarebbe occupato di quella in piazzetta Nilo.

A causa delle modifiche di viabilità fatte in piazza che oscurano il locale e a causa della crisi provocata dall’epidemia di Coronavirus, di concerto la famiglia ha deciso di tirare giù le saracinesche del locale in piazza Carità, complice anche il fatto che il fratello Marco e il padre da tempo volevano lasciare l’attività, ma finora non erano mai riusciti ad affittare quel locale così grande (al suo posto ci sarà una gastronomia).

Luca ha poi aggiunto che la chiusura per pandemia è stata durissima anche perché arrivata in un momento in cui si usciva dal periodo invernale, quello con meno lavoro, per entrare in quello di maggior attività. Ma così non è stato per via del lockdown e adesso sono ben al di sotto del fatturato degli anni precedenti.