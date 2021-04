Napoli, paletti del marciapiede trasformati in tavolini del bar

Napoli si dimostra ancora una volta una città creativa, anche e soprattutto in tempi di pandemia. E così i paletti del marciapiede vengono trasformati in veri e propri tavolini all’aperto.

In questo modo, visto che in zona gialla non sarà ancora permessa la consumazione al bancone dei bar, i napoletani potranno consumare un bel caffè in centro città poggiando comodamente la loro tazzina su un tavolino.

I passanti che si sono trovati di fronte ai tavolini “da marciapiede” hanno accolto molto positivamente questa iniziativa. Chissà se qualche altra città italiana farà qualcosa di simile.

Fonte: Napoli Today