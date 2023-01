Napoli, pizzeria svaligiata con un’ambulanza: scatta una “gara” di solidarietà

di Luca Venturino 3 Gennaio 2023

La storia della pizzeria Impasto Vivo del quartiere Colli Aminei, Napoli, è finita un po’ sulla bocca di tutti. Al principio della vicenda c’è un furto, effettuato proprio durante la notte di Capodanno 2023: stando a quanto è stato possibile verificare grazie alle immagini registrate della telecamere di videosorveglianza disposte in loco, infatti, i ladri sono riusciti a sfondare la vetrata e la saracinesca con una ambulanza che avevano rubato poco prima. All’interno della pizzeria, naturalmente, non hanno trovato nessuno a opporre resistenza; e così sono stati liberi di far man bassa dell’incasso e di alcune attrezzature come una macchina affettatrice e una per il caffè espresso. Una premessa drammatica, non c’è ombra di dubbio, che tuttavia è andata a risolversi come la più brillante delle storie di Natale: nel quartiere, infatti, è scattata una “gara” di solidarietà per aiutare il personale e i proprietari.

L’appello del quartiere e delle autorità

L’intera vicenda, come accennato, è diventata virale: da un lato abbiamo la meschinità necessaria a mettere a segno un colpo del genere (la notte di San Silvestro, per di più); e dall’altro la sua assurdità. Vogliamo dire, usare un’ambulanza come ariete? Sembra una trovata da film con Jason Statham tutto motori e testosterone, con tutto il rispetto.

“La cosa più triste” ha commentato il titolare, il signor Luigi “è che questo delinquente ha rovinato il Capodanno a me ai miei soci, ma soprattutto alla mia famiglia. Uno dei pochi giorni in cui sono libero per impegni lavorativi”. Il colpo, tuttavia, non è passato inosservato: perfino il parlamentare dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha voluto fare visita alla pizzeria in questione, accompagnato dal consigliere della III Municipalità Carlo Restaino. “I delinquenti a Capodanno sono particolarmente attivi” ha commentato il deputato “il frastuono è un ottimo alleato per mettere a segno qualche colpo”.

Anche Restaino ha voluto esprimere la propria solidarietà: “Ma vi rendete conto del degrado?” ha commentato. “Un danno non solo economico, ma soprattutto morale. Prossimamente verrò insieme a Francesco Emilio Borrelli a mangiare una grande pizza non solo perché è buonissima, ma perché bisogna incoraggiare questi grandi e onesti imprenditori”. Come anticipato, tuttavia, l’abbraccio solidale si è generato in primis dai cittadini del quartiere: “Tutti a mangiare la pizza da Impasto Vivo” si legge in numerosi commenti sui social media. “Dobbiamo aiutare il locale a sollevarsi”.

Una bella dimostrazione di comunità unita, in altre parole. E l’ambulanza, invece, che fine ha fatto? Semplice: diverse ore dopo il colpo è stata ritrovata abbandonata nel centro storico, presso via Carbonara.