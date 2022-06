Napoli, ristorante del centro storico allestisce il dehors dentro un cantiere

di Luca Venturino 6 Giugno 2022

Provocazione o frutto della nobile arte del doversi arrangiare? Un ristorante del centro storico di Napoli ha allestito alcuni tavolini e il dehors nel bel mezzo di un piccolo cantiere per il rifacimento del suolo pubblico, circondato dalle transenne del caso e con il divieto d’accesso che campeggia ben visibile. Transenne che, però, non hanno fermato il titolare del ristorante in questione, che per l’appunto ha “occupato” una parte del cantiere con tavolini apparecchiati.

Insomma, al di là del fascino discutibile di una cena tra polvere e macerie, la disposizione decisamente particolare è stata fotografata da qualche passante ed è rapidamente arrivata all’attenzione delle autorità cittadine. La domanda che sorge ai più, infatti, è spontanea: bene la pubblicità o la provocazione, ma non è che si tratti di occupazione abusiva del suolo pubblico, resa ancora più pericolosa dalla postazione inusuale? Al momento, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli stanno svolgendo le indagini del caso.

Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi che di fatto ha segnalato l’episodio alla Polizia locale, non ha alcun dubbio in merito: si tratta de “l’ennesimo caso al limite dell’incredibile del fenomeno dei tavolini selvaggi che, specie in estate, caratterizza diverse strade partenopee. Ci troviamo di fronte a un caso dove la sicurezza e l’igiene sono evidentemente impraticabili. Bisogna porre la massima attenzione di fronte a questi casi per evitare che incauti avventori possano avere spiacevoli disavventure”. Magari il ristoratore voleva solo scoraggiare i ladri di tavolini.