Napoli: ristorante ritrova i clienti che avevano dimenticato sul tavolo la busta con 750 euro

di Manuela 5 Agosto 2022

Il ristorante di Napoli che aveva trovato sul tavolo una busta dimenticata da alcuni clienti contenente 750 euro è riuscito a ritrovarli e a restituire loro i soldi.

A quanto pare si trattava di due turisti francesi. Il locale in questione è la pizzeria Laezza di via Speranzella nei Quartieri Spagnoli. Il titolo Marco Laezza, quando si era accorto che qualcuno aveva dimenticato sul tavolo quella busta piena di soldi, aveva subito cominciato a cercare i clienti sbadati. Oltre a diramare l’appello sui social, aveva inviato anche un frame preso dalle videocamere di sorveglianza a Francesco Emilio Borrelli, in modo da aiutarlo a rintracciare gli incauti turisti.

Nei post il titolare aveva spiegato che l’altra mattina, attorno alle 12, due turisti avevano perso una busta con 750 euro. Lui voleva restituire i soldi, ma non sapeva come fare per rintracciarli. La paura era che potessero essere due turisti sbarcati da una nave crociera, motivo per cui aveva riferito la faccenda anche alla polizia portuale.

Anche le forze dell’ordine si erano interessate del caso e visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale, erano riusciti a rintracciare i due turisti. La busta è stata così restituita e i due hanno ringraziato tantissimo il proprietario, fermandosi anche a mangiare un’altra pizza nel locale e scattando una foto ricordo.