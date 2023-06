Napoli: Vinoway Sparkle, l’evento delle bollicine italiane, torna il 26 giugno

di Luca Venturino 21 Giugno 2023

Il tempo delle bollicine è ormai dietro l’angolo: Vinoway Sparkle, evento dedicato alla bolla del nostro caro e vecchio Stivale, è pronto a tornare per la sua sesta edizione presso di Grand Hotel Parker’s di Napoli lunedì 26 giugno. Dopo la partenza dalla vicina Puglia e la pausa forzata a causa del Covid, l’evento approda per la prima volta nella città partenopea con una mole di quaranta aziende partecipanti e più di ottanta vini spumanti in degustazione.

Vinoway Sparkle arriva a Napoli: tutti i dettagli della sesta edizione

Il primo brindisi si terrà al mattino con due differenti istanze di approfondimento declinate secondo la formula – ormai già ben consolidata – del salotto circolare, volta a stimolare la partecipazione attiva dei presenti. Pronti e via alle ore dieci del mattino, dunque, con il primo salotto a tema “Andamento e qualità dei vini spumanti del Centro Sud: produzione e distribuzione organizzata o fai da te?”; che sarà poi prontamente seguito dal secondo appuntamento dal titolo: “La produzione dei grandi areali italiani dedicata alle bollicine: il mercato italiano è tra i più richiedenti?”.

Pietra angolare della discussione, come accennato appena una manciata di righe fa, sarà la discussione tra i numerosi ospiti. I salotti saranno naturalmente aperti al pubblico e vedranno per di più svelati i premi assegnati dalla commissione di esperti di Vinoway Italia, riservati alle migliori bollicine dello Stivale e le sue figure professionali di maggiore spicco.

Nel primo pomeriggio – a partire dalle ore 15, per essere precisi; per poi chiudere tassativamente alle ore 19:30 – apriranno invece i banchi di assaggio; mentre le due Masterclass di Vinoway saranno curate da Vania Valentini e Antonella Amodio, giornalista enogastronomico e referente in Campania per le guide del settore, con la partecipazione di produttori ed enologi delle aziende.

Le due Masterclass, l’una prevista alle ore 15;45 e la seconda alle ore 18, vedranno gli esperti del settore guidare i partecipanti verso la degustazione di una accurata selezione di spumanti, che verrà presentata anche attraverso il confronto tra le produzioni del centro sud e quelle del nord. Vinoway Sparkle è, come anticipato, la festa delle bollicine italiane; ma questo non ha impedito di organizzare anche una (forse doverosa) parentesi dedicata a quella francese per eccellenza con una degustazione di Champagne Drappier.

In definitiva la sesta edizione di Vinoway Sparkle, che per l’appunto si terrà a Napoli, vuole proporsi come momento significativo per diffondere quanto più possibile la cultura del vino e dei territori di produzione e, al contempo, offrirsi come nodo di incontro per i protagonisti del settore. I ticket per i banchi di assaggio e le Masterclass sono acquistabili direttamente dal sito.