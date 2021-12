Natale 2021: il 41% degli italiani riempirà i cesti con prodotti tipici e locali

di Manuela 21 Dicembre 2021

Anche durante questo Natale 2021 gli italiani preferiranno i regali enogastronomici con il 41% che metteranno nei cesti natalizi soprattutto prodotti tipici e locali.

Per più di 12 milioni di famiglie, circa 1 su 2, il classico cesto natalizio pieno zeppo di prodotti agroalimentari nostrani è fra i regali preferiti da mettere sotto l’albero (in linea con quanto accaduto l’anno scorso). A fornire i dati è CIA-Agricoltori Italiani: il cibo è in cima alla classifica come idea regalo.

In questo periodo di Covid-19 e di rincari, le tredicesime degli italiani (per chi le ha) sono utilizzate per cercare di coprire le spese di bollette, tasse e mutui. Per questo motivo l’83% degli italiani ha optato per regali utili: in un caso su tre questi si traducono in regali enogastronomici.

A fare la parte del leone sono proprio i cesti di Natale. Anche se saranno di dimensioni più ridotte rispetto al periodo pre pandemia, ecco che il 41% degli italiani ha deciso di riempirli con prodotti tipici e locali. Fra i cibi maggiormente selezionati troviamo:

vino

spumante

panettone

torrone

salumi

conserve

olio extravergine d’oliva

miele

formaggi

Il tutto rigorosamente Made in Italy, per una spesa totale che si aggira intorno ai 650-700 milioni di euro. Viene anche segnalata una modifica delle abitudini di acquisto: sono in aumento le spese online enogastronomiche, tramite diversi portali. In aumento anche le compere presso i mercatini organizzati dagli agricoltori che segnano un +7%.