Natale 2021: il 78% degli italiani preferisce ricevere cibo in regalo secondo Deliveroo

Secondo Deliveroo in questo Natale 2021 il 78% degli italiani preferisce ricevere del cibo in regalo, con il 60% che regala alimenti.

di Manuela 9 Dicembre 2021

Una ricerca condotta da Swg per Deliveroo ha rivelato che per questo Natale 2021 il 78% degli italiani ha dichiarato che ama ricevere cibo in regalo, con il 60% che spiega di essere abituato a regalare cibo in queste occasioni.

Sono soprattutto le fasce di età comprese fra i 35 ai 54 anni a regalare cibo non solo a Natale, ma anche in altre occasioni o per fare delle sorprese. Quasi il 60% degli intervistati ha spiegato che ama ricevere un buono per un pranzo o una cena da consumare a casa, con picchi del 64% nella fascia di età compresa fra i 25 e i 34 anni e al Sud.

Questi i cibi preferiti:

prodotti alimentari: 78% bottiglia di vino o altri alcolici: 67% dolce o dessert: 66%

Inoltre per il 17% degli intervistati, il regalo migliore che si possa fare è un anno di delivery. Per quanto riguarda il significato di regalare cibo, varia a seconda degli intervistati:

il prodotto culinario è simbolo di piacere: 29% il cibo significa “famiglia”: 21% è legato al concetto di tradizione: 20%

Il 42% degli italiani preferisce ricevere in regalo qualcosa di diverso da quello che si è soliti mangiare, il 33% gradisce qualcosa che non sa cucinare, mentre il 28% vuole qualcosa da condividere come una torta e il 26% vorrebbe qualcosa di tipicamente natalizio (qui trovate qualche idea con cui sbizzarrirvi per i prossimi regali di Natale).