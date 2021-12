Natale 2021, Maurizio Viecca: “Tampone prima di sedersi a tavola per le feste”

Per questo Natale 2021 Maurizio Viecca, primario dell'ospedale Sacco di Milano, consiglia a tutti di fare il tampone prima di sedersi a tavola. Soprattutto ai no vax.

di Manuela 25 Dicembre 2021

Dopo i consigli del CNR per mangiare in sicurezza in questo Natale 2021, ecco che arrivano anche quelli dell’ultimo minuto di Maurizio Viecca, primario dell’ospedale Sacco di Milano. Per lui non ci sono dubbi: serve il tampone prima di sedersi a tavola per le feste.

Viecca ha spiegato ad Agi che il modo migliore per passare le feste è quello che tutti si facciano un tampone prima di sedersi a tavola per il pranzo di Natale. Il primario sottolinea, poi, che a rischiare di più sono i no vax in quanto uno degli effetti del vaccino, di cui però si parla poco, è che ha aumentato il numero di portatori sani di Covid-19.

Il primario continua poi ricordando che parecchie persone non hanno sintomi e non sanno di essere positive, rischiando così di abbassare la guardia e diventare contagiose.

Viecca ha poi sottolineato che sulla variante Omicron al momento si ha una sola certezza: è 8 volte più contagiosa delle altre. Invece sulla sua letalità si sa poco e ammette che potrebbe essere più bassa perché la maggior parte delle persone è vaccinata o anche perché è una variante più debole delle altre.

Il primario ha poi parlato della situazione all’ospedale Sacco di Milano: negli ultimi giorni è peggiorata parecchio. Sono arrivati oltre il livello 3 (il livello massimo raggiungibile è il 4): hanno 120 pazienti ricoverati e la soglia del terzo livello è 114.

Tuttavia la situazione è meno grave rispetto all’anno passato grazie ai vaccini: i numeri sono più bassi, anche se la percentuale di chi viene ricoverato e va in rianimazione è sempre quella del 10%. Solo che, concluce, a finire in rianimazione sono quasi solo i no vax.