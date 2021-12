Natale, 9 italiani su 10 lo trascorreranno a casa

di Luca Venturino 24 Dicembre 2021

Sarà un Natale macchiato dalla preoccupazione per la risalita dei contagi da coronavirus e, ancora di più, per la diffusione della variante Omicron, tanto che nove italiani su 10 (o, più precisamente, il 93%) lo passerà a casa propria, con i parenti e/o gli amici più stretti.

A rivelarlo è un’analisi condotta da Coldiretti/Ixè, che conferma d’altronde il preoccupante trend di disdette nei ristoranti degli ultimi giorni. Il risultato di questa tendenza a chiudersi tra le mura di casa è un aumento del 38% della spesa per il cibo rispetto ai valori dello scorso anno, per un valore medio che si aggira intorno ai 113 euro a famiglia, mentre pare che in media gli italiani passeranno 2,9 ore ai fornelli per la preparazione dei pasti. Sulle tavole natalizie figureranno in particolare lo spumante, prodotto immancabile per l’84% degli italiani, e il panettone (che quest’anno batte il pandoro), specialmente se artigianale.