Natale, il panettone vince la sfida con il pandoro

di Luca Venturino 22 Dicembre 2021

Come ogni Natale scatta il derby tra il panettone e il pandoro, la consueta sfida per conquistare il posto sulla tavola delle festività degli italiani. Quest’anno, però, non c’è stata storia: il panettone stravince, ed è la scelta di circa dieci milioni di famiglie.

A rivelarlo è un’indagine condotta da CNA Agroalimentare, che racconta di una flessione delle preferenze per il pandoro e, soprattutto, sottolinea uno spiccato aumento delle scelte dei prodotti artigianali e della tradizione regionale, anche diversa da quella di residenza. Sono quasi cinque milioni, infatti, i panettoni artigianali destinati a essere venduti nel corso delle festività: un aumento del 5,5% che prova come gli italiani preferiscano affidarsi all’alta qualità anche nella scelta dei dolciumi natalizi. Tra gli altri gusti si segnala un aumento di popolarità del cioccolato fondente e del pistacchio, che in particolare traina il successo dell’artigianale; mentre anche altre golosità come il torrone (sia morbido che duro, non ci facciamo mancare nulla) sono riuscite a ricavarsi una nicchia soddisfacente nel mercato dei dolci natalizi.