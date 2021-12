Natale, delivery per un italiano su cinque

di Luca Venturino 23 Dicembre 2021

Un italiano su cinque si affiderà alla comodità dei servizi di delivery per il Natale 2021: è quanto emerge da una ricerca condotta da Uber Eats in collaborazione con Nextplora, che si pone di indagare le abitudini a tavola degli italiani durante le festività.

Più precisamente si segnala un 7% per la vigilia, un altro 7% per il pranzo del 25 e il 10% per le cene del 25 e del 26 dicembre. Va sottolineato, però, che solamente il 22% del totale ha deciso di ordinare un menu di Natale completo, mentre il 31% ha semplicemente scelto alcune portate da integrare quelle portate a casa. Eh sì, perché oggettivamente una grande fetta degli italiani preferisce ancora cucinare personalmente per celebrare le festività: d’altronde siamo un popolo molto legato alla tradizione, come è evidente anche dall’assoluta preferenza per il pesce alla Vigilia. Dalla ricerca in questione emerge anche ciò che trattiene maggiormente gli italiani dall’ordinare il cibo a domicilio sono la paura di perdere il piacere di cucinare (43%), di non rispettare la tradizione (32%) e di spendere troppo (22%).

Tra le motivazioni di coloro che invece hanno scelto l’opzione del delivery, invece, spicca (35%) il voler alleggerire l’impegno legato alla preparazione dei pasti e potersi così godere di più di festeggiamenti, mentre il 20% l’ha deciso per potersi gustare piatti che altrimenti, con la cucina di casa, non mangerebbe.