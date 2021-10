Natruly entra nel retail e porta in Italia i suoi prodotti bio

Avete presente Natruly, la start up spagnola dedicata ai prodotti bio? Ebbene, ha deciso di espandersi nel settore del retail e per farlo ha scelto l’Italia come primo paese. Natruly sta dunque per sbarcare in Italia con tutti i suoi prodotti biologici, gluten free e senza zuccheri aggiunti. Complici anche i numerosi acquisti online dei […]

di Manuela 22 Ottobre 2021

Avete presente Natruly, la start up spagnola dedicata ai prodotti bio? Ebbene, ha deciso di espandersi nel settore del retail e per farlo ha scelto l’Italia come primo paese.

Natruly sta dunque per sbarcare in Italia con tutti i suoi prodotti biologici, gluten free e senza zuccheri aggiunti. Complici anche i numerosi acquisti online dei suoi prodotti in Italia (in effetti in Italia i consumi di prodotti biologici sono aumentati nel corso degli ultimi tempi arrivando al record di 4,3 miliardi), ecco che Natruly ha deciso di inaugurare una filiale diretta qui da noi con sede in Toscana.

La distribuzione dei prodotti Natruly in Italia prenderà il via grazie anche agli accordi raggiunti con diversi player del settore salutistico, fra cui troviamo:

Macrolibrarsi

Melaverde Bio

Naturplus

Numeri Primi

Sorgente Natura

La filosofia dell’azienda è quella di garantire una corretta alimentazione: il cibo sano deve diventare la normalità e non l’eccezione. Inoltre in etichetta Natruly specifica la percentuale esatta degli ingredienti presenti nei vari prodotti.

Nell’offerta di Natruly che troveremo in vendita anche in Italia ci saranno le tavolette di cioccolato, le creme spalmabili al cacao e nocciole o al burro di arachidi, le creme di frutta secca bio, le barrette, la farina d’avena solubile, le proteine vegane e gli snack salutari come i Cheesy Snack, cubetti di formaggio disidratato seza carboidrati, zuccheri e con il 40% di proteine.