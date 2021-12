Neat Burger, la catena vegana di Lewis Hamilton, è ‘Compagnia dell’anno’

di Luca Venturino 29 Dicembre 2021

Neat Burger, la catena di hamburger vegani lanciata da Lewis Hamilton nel 2019, è stata recentemente riconosciuta dalla PETA come ‘Compagnia dell’anno’ per l’impegno dimostrato nel rendere accessibile a tutti il cibo vegano.

Con ben sei sedi (e altri 30 nuovi punti vendita in arrivo), di cui la prima in assoluto nel cuore di Londra, Neat Burger è la catena di ristoranti vegani che cresce più rapidamente nel Regno Unito e, citando direttamente le parole di PETA, ha il merito di stare “”introducendo frotte di persone a deliziosi pasti vegani ricchi di proteine” grazie a una “deliziosa cucina vegetale”. Il riconoscimento va a prendere posto in una bacheca dei trofei che si sta rapidamente popolando, grazie anche ai premi come “Miglior ristorante vegano dell’anno”, ottenuti per due anni consecutivi ai Deliveroo Restaurant Awards.

Lewis Hamilton, vegano dal 2017, ha sovente utilizzato la sua presenza mediatica per sottolineare gli innumerevoli benefici alla salute nel seguire una dieta senza prodotti animali, e a più riprese ha criticato lo sfruttamento animale nell’industria della carne. Il pilota di Formula 1 è anche molto attivo sui social media, dove si è espresso più volte contro l’industria della pelle, gli spettacoli con delfini ammaestrati e il bracconaggio.