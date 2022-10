Negroni sbagliato: negli USA lo potrete bere in bottiglia grazie a Sant’Agrestis (e a Emma D’Arcy)

di Manuela 23 Ottobre 2022

Ringraziate sentitamente Rhaenyra Targaryen, cioè, volevo dire Emma D’Arcy: è anche merito suo se negli USA finalmente possono bere un Negroni sbagliato in bottiglia. E dite anche grazie all’azienda Sant’Agrestis per aver imbottigliato il Negroni sbagliato.

Da tempo i bevitori statunitensi stavano cercando un Negroni sbagliato da bere nei bar, ma ciò che ha dato la spinta finale all’azienda produttrice di alcolici e cocktail con sede a Brooklyn è stato un divertente video virale dove vediamo Emma D’Arcy (aka Rhaneyra Targaryen in House of Dragon) e Olivia Cook (aka la rivale Alicent Hightower) discutere se sia meglio un Negroni sbagliato o un Martini.

Diciamo che a ispirare l’azienda non è stato esattamente questo video, ma un aiuto lo ha dato. Saont’Agrestis, infatti, già quattro anni fa aveva provato a portare negli USA il Negroni sbagliato, ma l’operazione non era andata a buon fine: gli americani non avevano ancora famigliarità con questa bevanda dove il Prosecco prende il posto del gin.

Ma adesso, dopo il video, ecco che St. Agrestis ha deciso di aprire i preordini per una tiratura limitata del Negroni sbagliato in bottiglia. E diciamo che la cosa è piaciuta molto. Ok, ora mi aspetto di vedere comparire accidentalmente un Negroni sbagliato davanti a Rhaenyra in una scena di House of Dragon, sarebbe un divertente easter egg che ricorderebbe la famosa tazza di Starbucks lasciata inavvertitamente sul tavolo di fronte alla sua pro, pro, pro nipote Daenerys Targaryen in Game of Thrones.

Pare che negli USA questo meccanismo di promozione involontaria di alcuni prodotti vada per la maggiore ultimamente. Un caso analogo lo si è avuto con il condimento per l’insalata coinvolto nel conflitto coniugale di Olivia Wilde. Il condimento in questione è la vinaigrette di Nora Ephron: la Wilde l’avrebbe preparata per il suo nuovo partner, il cantante e attore Harry Styles, cosa che ha spinto il suo ex, l’attore Jason Sudeikis, a sdraiarsi davanti alla sua auto.

Ma ecco che l’azienda Grey Poupon ha colto la palla al balzo e ha lanciato un concorso per vincere uno dei 100 vasetti in edizione limitata di Don’t Worry Dijon (riferimento a Don’t Worry Darling visto che parliamo di senape) con annessa ricetta del condimento in questione sul retro. E nell’immagine promozionale comparsa su Instagram, sul vasetto si trova anche un boa di piume, simile a quelli associati a Styles.

[Crediti Foto | Flickr – Gwydion M. Williams]