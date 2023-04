Nestlé e fondo Pai creano una joint venture per la pizza surgelata in Europa

di Luca Venturino 24 Aprile 2023

Un’alleanza nel nome della pizza. Vero, riassunta in questi termini pare un patto stretto tra amici golosi, ma la questione è decisamente più importante: Nestlé e la società di private equity Pai Partners hanno infatti raggiunto l’intesa per la creazione di una joint venture per le attività del colosso svizzero nel settore della pizza surgelata nel contesto europeo. L’obiettivo, stando a quanto lasciato trapelare, è quello di creare un operatore dedicato “in una categoria competitiva e dinamica” con sede in Germania un team manageriale forte ed esperto, chiamato a gestire due stabilimenti di produzione – quello a Nonnweiler, sempre in Germania; e quello di Benevento.

Nestlé e la joint venture con Pai per la pizza surgelata: tutti i dettagli

È bene notare che, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, Nestlé deterrà una partecipazione paritetica e non di controllo rispetto a Pai nel quadro della joint venture; mentre il termine per il completamento effettivo dell’operazione – i cui dettagli finanziari non sono stati comunicati – è stato fissato per la seconda metà dell’anno in corso. La partnership, come accennato in apertura di articolo, riguarderà esclusivamente il settore della pizza surgelata di Nestlé in Europa; mentre il quadro statunitense non rientra nell’ambito di applicazione e rimarrà parte integrante delle attività di Nestlé nel settore degli alimenti surgelati.

Sottolineiamo, rimanendo in questo contesto, che l’attività di Nestlé nel settore europeo della pizza può vantare un fatturato annuo di oltre 408 milioni di euro, con i prodotti che vengono distribuiti dai marchi Wagner, Buitoni – di recente coinvolto in uno scandalo a causa di alcune pizze contaminate da E. coli – Garden Gourmet in Germania, Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Portogallo, Austria, Belgio e Paesi Bassi.

“Abbiamo analizzato a fondo la nostra attività europea nel settore della pizza e siamo giunti alla conclusione che la partnership con Pai rappresenta la migliore piattaforma per svilupparne appieno il potenziale” ha commentato Marco Settembri, vicepresidente esecutivo e ceo zone Europe di Nestlé. “L’azienda continuerà a investire in questa attività e a partecipare alla crescita futura e alla creazione di valore, in quanto la joint venture continuerà a fornire la migliore pizza ai consumatori e ai partner di vendita al dettaglio”.

L’operazione “testimonia la nostra relazione con Nestlé e unisce i brand iconici di Nestlé con la grande esperienza di Pai nel creare leader nel settore Food & Consumer”, ha poi aggiunto Frederic Stevenin, managing partner di Pai Partners. “Siamo lieti di collaborare ancora una volta con Nestlé per replicare il nostro precedente successo”.