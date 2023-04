Nestlé: Stefano Marini, già AD di Sanpellegrino, diventa capo della sezione acque minerali

di Luca Venturino 3 Aprile 2023

Cambio al vertice in casa Nestlé: Stefano Marini, già amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino, è infatti stato nominato Head of Waters Strategic Business Unit del colosso dell’alimentare. La sua responsabilità, stando a quanto lasciato trapelare, riguarderà le strategie globali del Gruppo per il settore delle acque minerali con l’obiettivo di avviarlo verso una crescita a livello internazionale. Una poltrona tutt’altro che semplice da abitare: motivo per cui lo stesso Marini verrà sostituito alla guida di Sanpellegrino da Michel Beneventi, che per occupare tale carica lascia il ruolo di CEO di Nestlé Water Turchia.

Stefano Marini è il nuovo capo della sezione acque minerali di Nestlé

Laureato in Economia e Commercio all’Università Commerciale Luigi Bocconi, Stefano Marini fece il suo debutto assoluto nel Gruppo Sanpellegrino nell’ormai lontano 1999 nelle vesti di Product Manager e Brand Manager. Nel corso della sua lunga carriera Marini è stato chiamato a ricoprire ruoli di crescente importanza e responsabilità fino a giungere, nel 2012, a vestire i panni del direttore del Generating Demand di Nestlé Waters.

Da questa prestigiosa posizione Stefano Marini ha avuto la possibilità di contribuire a definire le strategie aziendali per quanto concerne la macroregione geografica composta dalla somma dei mercati di Regno Unito, Spagna, Germania, Svizzera, Polonia, Grecia e Ungheria; arrivando così a gestire lo sviluppo di un portafoglio prodotti internazionale che comprendeva Sanpellegrino, Perrier, Vittel, Buxton, Henniez e Nestlè Pure Life.

Qualche anno più tardi, nel 2014, Marini fa il suo ritorno nei confini italiani per gestire il business del Gruppo nel mercato domestico in qualità di Direttore della Business Unit Italia, ruolo in cui si è occupato anche dello sviluppo del segmento delle acque funzionali; nel 2018 viene nominato Business Executive Officer della Business Unit Internazionale e un paio di anni dopo, nel 2020, diventa infine amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino.

Una data, quel 2020, che naturalmente porta un peso specifico non indifferente: Marini è di fatto stato chiamato a guidare l’organizzazione nelle acque incerte determinate dalla pandemia da Covid-19, riuscendo a mettere a segno una solida crescita in doppia cifra che ha permesso al Gruppo di ampliarsi ulteriormente rispetto alle dimensioni pre-pandemiche, tanto nel mercato locale che in quello internazionale.

Come già brevemente accennato in apertura di articolo la poltrona dell’amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino sarà di fatto occupata da Michel Beneventi, entrato in Nestlé nel 1998 nel settore Finanza&Controllo di Sanpellegrino Svizzera; e più recentemente – dal 2021 a oggi – impegnato nel ruolo di CEO di Nestlé Waters Turchia.