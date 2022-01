Nestlé India: via le immagini degli dei indù dalle confezioni di KitKat

di Manuela 21 Gennaio 2022

Nestlé India è finita al centro delle polemiche: quegli dei indù raffigurati sul packaging delle confezioni di KitKat non sono piaciuti, tanto che l’azienda ha dovuto ritirare dal commercio queste confezioni (che di sicuro ora faranno gola ai collezionisti).

La barretta di cioccolato KitKat (di cui esiste anche la versione vegana) pare che sia molto amata in India. L’azienda ha deciso di raffigurare sulla confezione alcune divinità indù come Jagannath, Balabhadra e Mata Subhadra, disegnate nello stile tipico della regione dell’Odisha.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che gli indiani hanno la cattiva abitudine di buttare via le cartacce dappertutto. Il problema è che, così facendo, queste divinità si trovano accartocciate ovunque, nei cestini dell’immondizia, per le strade o nelle fogne, insieme a tutti gli altri rifiuti.

I social sono subito insorti: qualcuno, più moderato, ha chiesto che le immagini degli dei venissero tolte dalle confezioni di KitKat, mentre altri hanno inneggiato al boicottaggio della Nestlé sostenendo che si tratti dell’ennesima volta in cui una multinazionale si prende gioco dei sentimenti religiosi indiani.

Dal canto suo Nestlé India ha provato a spiegare che questo packaging aveva l’unico scopo di far conoscere a tutti il Pattachitra, la forma d’arte tradizionale dell’Odisha, la quale raffigura con colori molto vivaci scene tratte dai poemi classici indiani. Solo che è stata fraintesa e per questo motivo ha deciso di ritirare dal commercio tutte le confezioni incriminate.

[Crediti Foto | Twitter – Sanjeeb Kumar Shaw]