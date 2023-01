Nestlé investirà più di 1,7 miliardi di euro in Arabia Saudita

di Luca Venturino 5 Gennaio 2023

Le increspature sono state domate, le mani si sono strette, l’accordo siglato in maniera ufficiale: Nestlé andrà a investire in Arabia Saudita una cifra che ammonta complessivamente a più di 1,77 miliardi di euro (corrispondente, per i più curiosi, a 7 miliardi di riyal, ossia la valuta corrente locale). È importante notare, stando a quanto lasciato trapelare circa i dettagli dell’accordo, che l’investimento verrà distribuito nel corso dei prossimi dieci anni, con un getto economico iniziale di circa 96 milioni di euro destinati alla creazione di un nuovo stabilimento di produzione la cui apertura è prevista per il 2025. Stabilimento che, di fatto, andrà a produrre in una fase iniziale i prodotti del colosso elvetico nel settore dell’alimentazione infantile e del caffè pronto da bere, concentrandosi in particolare sull’esportazione nei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa.

Quali sono i piani di Nestlé in Arabia Saudita?

Naturalmente l’intera mole degli investimenti sarà dedicata al comparto della produzione e dell’industria alimentare – un obiettivo, questo, che contemporaneamente dovrebbe andare a contribuire ad aiutare l’Arabia Saudita a raggiungere la sicurezza alimentare sviluppando le industrie locali del ramo e l’innovazione. È bene notare, infatti, che quello della sicurezza alimentare è un tema sempre più caldo e sempre più fertile per il Medio Oriente: pensiamo a tal proposito agli sforzi degli Emirati Arabi Uniti, che hanno obbligato alcuni enti statali ad acquistare prodotti locali per sostenere una filiera interna che, com’è ovvio, è relativamente povera.

“Questo piano strategico è stato sviluppato insieme al dipartimento alimentare del ministero degli Investimenti saudita e riflette la solida fiducia degli investitori nel Regno e nelle sue prospettive a lungo termine” ha spiegato a tal proposito Khalid Al-Falih, ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita. “Accogliamo con grande favore gli investimenti di Nestlé, che contribuiranno alla sicurezza alimentare e allo sviluppo delle imprese locali, alimenteranno l’innovazione locale e creeranno posti di lavoro per giovani e professionisti”.

Certo, naturalmente il fiorire di nuove opportunità di lavoro è un’altra conseguenza del progetto: le previsioni redatte da Nestlé indicano la creazione di 3500 nuovi posti nel prossimo decennio. “L’Arabia Saudita è un mercato importante con un grande potenziale di crescita” ha aggiunto Yasser Abdul Malak, presidente e amministratore delegato di Nestlé in Medio Oriente e Nord Africa. “Non vediamo l’ora di espandere ulteriormente la nostra presenza nel Paese in linea con la Vision 2030 del regno: siamo lieti di poter creare valore condiviso per la popolazione, le comunità e anche per la nostra azienda”.