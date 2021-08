Nestlé ha annunciato che le sue principali materie prime (olio di palma, zucchero, soia, carne, così come cellulosa e carta) saranno a zero deforestazione entro il 2025.

di Manuela 13 Agosto 2021

Nestlé prosegue lungo la strada della sostenibilità annunciando che le sue principali materie prime arriveranno al traguardo zero deforestazione entro il 2025. In realtà, a dicembre 2020 l’azienda ha rivelato che già il 90% dei suoi ingredienti più importanti, come olio di palma, zucchero, soia, carne (ma anche carta e cellulosa) sono a zero deforestazione.

Nestlé è riuscita a raggiungere questo risultato in diversi modi:

mappando la filiera

attivando procedure di certificazione

facendo verifiche locali

sfruttando il monitoraggio satellitare (utilizzando Starling o anche Global Forest Watch)

collaborando con agricoltori e fornitori locali

Magdi Batato, Executive Vice Presidente e Head of Operations di Nestlé, ha spiegato che per riuscire a soddisfare il fabbisogno alimentare mondiale del 20250, bisognerà incrementare la produzione agricola del 50% rispetto ai livelli raggiunti nel 2013. Tuttavia per riuscire a fare ciò, sarà necessario proteggere gli ecosistemi naturali e fare in modo di ripristinare le foreste.

Nestlé ha aggiunto che cercherà di velocizzare i suoi programmi volti a eliminare del tutto entro il 2022 la deforestazione per quanto riguarda la produzione di olio di palma, zucchero, soia, carne, carta e cellulosa. Inoltre la stessa cosa verrà fatta per caffè e cacao, ma entro il 2025. Per esempio, di recente ha creato una nuova pianta di caffè a bassa emissione di carbonio.

Inoltre l’azienda cercherà di fare in modo che i fornitori gestiscano meglio le foreste nell’ottica di una sussistenza sostenibile. Come? Premiando i fornitori che si impegneranno di più a proteggere l’ambiente, magari acquistando maggiori materie prime da loro o stipulando contratti sul lungo termine. O ancora pagando un sovrapprezzo per i loro prodotti e incoraggiando programmi atti a preservare e ripopolare le foreste.