Sanpellegrino crea un cocktail analcolico con barbabietola e aceto balsamico

Il futuro è analcolico? Insomma, forse è un po’ presto per dirlo. Ignorare che il settore sia animato da un fermento di crescita, tuttavia, è impossibile: secondo il Rapporto Coop 2022, negli anni a venire l’80% degli italiani opterà per concedersi meno sfizi e per condurre una vita più sobria (in tutti i sensi), e le indagini di mercato raccontano di costanti aumenti delle vendite di analcolici. In questo contesto Sanpellegrino lancia Sobrietà all’italiana, una drink list per l’appunto sobria che punta a intercettare questa tendenza in forte crescita: primo protagonista del progetto è il Beetrooter, un cocktail naturalmente analcolico a base di barbabietola e aceto balsamico.

Sanpellegrino per la Sobrietà: un’occhiata a Beetrooter, il cocktail alla barbabietola

Come brevemente accennato in apertura di articolo, lo scopo di Sobrietà all’italiana pare tanto quello di intercettare la tendenza internazionale del Sober Curiosity Movement, che come avrete potuto intuire dal nome punta alla sobrietà come stile di vita per motivi di benessere fisico, mentale e sociale; quanto quello di promuovere un approccio al mondo degli alcolici più calcolato, consapevole e responsabile.

È bene notare che, secondo alcuni studi internazionali, “sono sempre di più le persone, soprattutto tra millennials e ragazzi della Generazione Z, mediamente più pratici, razionali e consapevoli, a rivalutare il consumo di alcol in situazioni di socialità e convivialità” si legge in una nota stampa emessa da Sanpellegrino.

Il lancio della Sobrietà all’italiana, come anticipato qualche riga fa, passa anche e soprattutto attraverso il lancio di Beetrooter, un cocktail speziato a base di Cocktail Sanpellegrino e barbabietola, creato dal Barmanager Marco Garavaglia insieme a Leo Sculli, proprietario del Nik’s & Co e venuto alla luce sotto il segno di una collaborazione a 360 gradi tra chef, barmanager e proprietario.

Colorato, fresco e primaverile, il Beetrooter è in realtà piuttosto semplice da preparare. Stando alle istruzioni ufficiali sono sufficienti alcuni passaggi “veloci e semplici” accompagnati “da un pizzico di creatività”. Per cominciare occorre “unire l’estratto di barbabietola al vino dealcolato speziato e allo shrub – sciroppo analcolico a base di barbabietola e aceto balsamico – aggiungendo Cocktail Sanpellegrino”.

Infine, per chiudere, è tempo di aggiungere le spezie: cannella, chiodi di garofano, pepe e ginepro. “Il drink si inserisce all’interno della nuova drink list ideata da Bibite Sanpellegrino per omaggiare il trend della Sobrietà all’italiana” si legge nella sopracitata nota stampa “e porta con sé una ventata di freschezza, leggerezza, colore e, chiaramente, di gusto tipicamente italiano”.