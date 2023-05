New Jersey alle prese con il mistero di centinaia di chili di pasta cotta abbandonati nei boschi

di Manuela Chimera 4 Maggio 2023

Il New Jersey è alle prese con un caso misterioso: i boschi del Veterans Park a Old Bridge sono stati improvvisamente invasi da centinaia di chili di pasta cotta. Esatto, proprio così: come potete vedere nelle foto pubblicate da Nina Jochnowitz, centinaia di chili di pasta sono spuntati vicino a un ruscello del parco.

Cosa ci fa della pasta nei boschi del New Jersey?

Nina Jochnowitz, residente della zona ed ex candidata al consiglio comunale, ha pubblicato queste foto che mostrano centinaia di chili di pasta abbandonati lungo il corso di un ruscello nel Veterans Park. La foto mostra quelli che sembrano essere spaghetti o noodles, ma in altre foto si vedono altri formati di pasta, tutti senza salsa. Che forse la salsa mancante siano tutte quelle bottiglie di ketchup trovate arenate sulla spiaggia ella Puglia? Essendo negli Stati Uniti, infatti, nulla vieta che qualcuno abbia la malsana idea di condire la pasta con il ketchup.

Il suo post è diventato rapidamente virale e ha fatto il giro di Reddit e Twitter. Qui gli utenti si sono sbizzarriti a ipotizzare le teorie più strampalate per giustificare questa comparsa, creando dei divertenti giochi di parole.

Ecco alcune interessanti teorie:

Big Anthony, l’aiutante della Strega Nona, aveva cucinato troppi spaghetti

il principale sospettato era un ragazzo di nome Al Dente

da non sottovalutare la complicità della compagna Lin Guini

tutta colpa della data di scadenza

i colpevoli dovrebbero essere mandati al Penne tenziario di Stato

Solo Alfredo sa cosa possa succedere loro

E questo è solo un esempio dei giochi di parole che sono stati inventati su due piedi. Jochnowitz nel frattempo ha dichiarato al Philadelphia Inquirer che ha trovato bizzarro questa tipologia di abbondono di rifiuti, ma che non sa chi possa essere stato. Tuttavia questo testimonia lo stato in cui versa Old Bridge che ha da tempo un problema di scarico di rifiuti illegali.

Subito dopo aver pubblicato le foto, le autorità preposte hanno subito mandato qualcuno a ripulire la zona. Questo perché la pasta ha un livello di pH che potrebbe inquinare il ruscello. E quel fiumiciattolo è quello che garantisce l’approvvigionamento idrico della città. Il che spiega il perché dell’insolita velocità nel pulire la zona.

Nessun però si è chiesto la cosa più importante: la pasta era al dente o era scotta?

Ecco un tweet dove potete vedere la pasta in questione abbandonata nei boschi del New Jersey: