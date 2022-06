New Orleans: cameriera riceve una mancia da 777 dollari, ma la dona alla Chiesa

Vicenda singolare accaduta a New Orleans: una cameriera riceve una mancia da 777 dollari, ma al posto di tenersela, la dona in beneficenza alla Chiesa.

di Manuela 9 Giugno 2022

Andiamo a New Orleans perché qui sta tenendo banco la storia di quella cameriera che ha ricevuto una mancia da 777 dollari. Solo che, al posto di tenersela, ha deciso di donarla in beneficenza alla Chiesa.

La cameriera in questione si chiama Ava Guan. La donna stava lavorando durante il fine settimana nel ristorante Hoshun quando le è capitato di servire Abdul Hamideh, un 31enne proprietario di alcuni ristoranti Popeyes e IHOP in franchising. È stato proprio lui a onorarla di cotanta generosità. Quando la donna gli ha portato ciò che aveva ordinato, lei gli ha solo detto un semplice “Goditi il tuo cibo”.

Al che l’uomo ha deciso di elargirle una mancia da 777 dollari, scrivendole anche un appunto: “Prenditi la serata libera”. La cameriera non si è capacitata di quanto accaduto: per lei è stata un’assoluta sorpresa ricevere quella grossa mancia.

Tuttavia, per quanto fosse grata al suo benefattore, ecco che la cameriera ha deciso di donare tutta la mancia alla sua chiesa, l’Olive Church della parrocchia di Jefferson. Proprio quel giorno, aveva già donato altri 300 dollari. Il fatto è che la chiesa ha un disperato bisogno di un nuovo condizionatore, spesa abbastanza onerosa.

Per questo Guan ha spiegato che stava pregando che accadesse un miracolo (seriously? Tu preghi Dio per avere il miracolo di un condizionatore per la chiesa? Beh, se Dio riceve richieste del genere tutti i giorni, ci sta che comincia a fare le orecchie da mercante). Ed ecco che il “miracolo” è accaduto, sotto forma del portafoglio generoso di Hamideh.

Anche Alice Ho, proprietaria e manager del ristorante, ha dichiarato di essere rimasta scioccata dalla mancia elargita (io sarei rimasta scioccata dall’avere una dipendente che prega dio per avere il “miracolo” di un condizionatore, ma sono dettagli). Ha poi spiegato che la Guan le ha aveva riferito di aver pregato quel giorno e quello per cui aveva pregato si è avverto. La Ho è rimasta così esterrefatta che qualcuno abbia ascoltato (ok, ritiro quello che ho scritto nella parentesi precedente: il detto “Dio li fa e poi li accoppia” è vero a quanto pare).

Comunque sia, stato che vai, usanze che trovi: in Arkansas una cameriera era stata licenziata dopo aver ricevuto una mancia da 4.400 dollari.