New York, 8 mila posti auto in meno per i tavoli all’esterno dei ristoranti

In tempi di pandemia, il municipio di New York e il dipartimento dei trasporti hanno permesso a bar e ristoranti di sfruttare circa 8.550 parcheggi di proprietà pubblica per posizionare i tavoli all’esterno dei locali.

E questi nuovi posti all’esterno resteranno per tutto l’anno, come confermato dal primo cittadino della città, Bill de Blasio.

Ad aderire all’iniziativa circa 11.500 ristoranti, di cui 5.700 hanno allestito i loro tavoli lungo i marciapiedi. Su un totale di circa 3 milioni di posti auto presenti nei cinque distretti della città, circa 8.550 sono stati trasformati in vere e proprie “sale ristorante da esterno”.

Sempre a New York, pochi giorni fa, il sindaco Bill De Blasio ha mangiato in diretta hamburger e patatine fritte per incentivare i suoi concittadini a vaccinarsi: vogliono un panino gratis? Offre lui.

Fonte: La Voce di New York