New York, addio alla fetta di pizza a 1 dollaro

di Dissapore 11 Novembre 2021

Uno dei simboli di New York sta per scomparire: a causa dell’aumento generalizzato dei prezzi la fetta di pizza a 1 dollaro in molti locali della Grande Mela costa un dollaro e mezzo. “L’inflazione sta colpendo ogni singolo ingrediente, ogni singolo oggetto che usiamo. Farina, formaggio, pomodori, guanti, articoli di carta, piatti di carta, tovaglioli. Tutto quanto. Anche il costo del lavoro è decisamente in aumento”, ha detto al New York Post Oren Halali, il co-fondatore di 2 Bros. Pizza. E altri gestori di street food lamentano aumenti dal 50% al 200%: perciò non possono evitare di alzare i prezzi, anche se nel farlo alcuni di loro scrivono lettere di scuse ai clienti sui social.

L’iconica slice di pizza a 1 dollaro o a 99 centesimi è un’istituzione newyorkese, e trova la sua origine nelle prime pizzerie di fine ‘800 e inizio ‘900, quando gli avventori erano talmente poveri che non potevano permettersi l’acquisto di una pizza intera. Perciò i pizzaioli iniziarono a vendere la pizza a fette, facendole pagare pochi cent, e contemporaneamente a fare le pizze più grandi: è questo uno dei motivi per cui la pizza New York style è così. Naturalmente negli anni i prezzi sono aumentati per l’inflazione, ma la fetta di pizza con ingredienti base è sempre costata poco rispetto agli altri cibi, e soprattutto era rimasta da tempo sotto la soglia psicologica del dollaro. Ora i newyorkesi assistono al paradosso dei cartelli che vendono la fetta a 1,50 dollari sotto le insegne che reclamizzano slice a $1.

Un sondaggio di settembre del Pizza Industry Council della National Restaurant Association ha rilevato che il 97% dei ristoranti ha subito carenze di cibo e bevande o ritardi nelle consegne negli ultimi mesi; l’81% è stato costretto a modificare le offerte di menu; L’88% ha riportato margini di profitto inferiori ai livelli pre-pandemia. I ristoranti devono anche fare i conti con un drammatico aumento dei costi energetici. Il gas utilizzato per alimentare i forni per pizza è aumentato del 20,6% nell’ultimo anno, secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti.