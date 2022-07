New York: causa rincari chiude il ristorante di Harry ti presento Sally (e tanti altri film)

di Manuela 26 Luglio 2022

La crisi si sta facendo sentire anche a New York. Non solo in UK chiudono i ristoranti, ma nella Grande Mela ha deciso di chiudere i battenti anche la storica Central Park Loeb Boathouse, con annessa chiusura del ristorante e del punto di noleggio delle barche a remi. E sempre tutto per colpa dei rincari delle materie prime e dei costi della manodopera.

La Loeb Boathouse di Central park aveva aperto i battenti nel 1954, con un punto di noleggio delle barche a remi e un ristorante: qui vi lavoravano 163 dipendenti che, dal 16 ottobre 2022, saranno licenziati. Il ristorante di Central Park è un’assoluta istituzione a New York, anche per aver fatto da location per moltissime scene iconiche di film e serie tv, da “Harry ti presento Sally” a “The Avangers”, passando per una scena celebre di “Sex and the city”, in cui Carrie e Mr. Big finiscono entrambi nel laghetto dopo essersi incontrati al ristorante per pranzo.

In teoria l’operatore Dean J. Poll aveva firmato un contratto di licenza di 15 anni nel 2017 con il Dipartimento dei Parchi. Solo che i rincari dell’ultimo periodo lo avevano costretto a tentare di rinegoziare i termini di accordo con il New York Hotel and Motel Trades Council, ma non c’è stato niente da fare.

Inoltre il Loeb Boathouse era anche una delle mete più gettonate dagli sposi, sia per il panorama che per il ristorante. Il declino era cominciato nel 2020: a causa della pandemia, della mancanza di turisti e dell’impossibilità di ammettere grandi gruppi nel ristorante, ecco che a ottobre Poll aveva deciso di chiudere temporaneamente il locale, salvo riaprirlo nel marzo 2021 quando le restrizioni erano state allentate.

Già l’anno scorso Poll aveva dichiarato di voler rinegoziare i termini per il saldo degli anni rimanenti dell’accordo di licenza con il New York Hotel and Motel Trades Council, anche perché nel 20218 aveva speso 2,9 milioni di dollari per rinnovare tutto l’edificio. Ma niente da fare, adesso anche questo piccolo pezzo di storia è destinato a svanire.