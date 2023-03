New York, chef stellato offre uno sconto del 70% nel suo locale per i lavoratori della ristorazione

di Luca Venturino 21 Marzo 2023

Chi l’ha detto che nella ristorazione non esiste solidarietà e cameratismo tra colleghi? Lo chef e ristoratore John Fraser ha infatti deciso di offrire a tutti i suoi colleghi – camerieri, lavapiatti, cuochi di linea e altri ancora – uno sconto del 70% presso i suoi ristoranti in quel di New York come segno di ringraziamento per aver perseverato durante il lungo periodo macchiato dall’imperversare del Covid. L’iniziativa ha preso inizio nella giornata di oggi, martedì 21 marzo, e sarà valida presso i tavoli di Iris, La Marchande e The Terrace and Outdoor Gardens presso il Times Square Edition Hotel.

Sconti del 70% per i colleghi: l’idea dietro The Industry Table

E sia ben chiaro: quanto scriviamo “per i colleghi”, intendiamo proprio TUTTI i colleghi – compresi coloro che lavorano nel settore della ristorazione ma che in genere dai fornelli mantengono una distanza di sicurezza come i camerieri o i lavapiatti. L’idea di Fraser è parte di un più ampio progetto che lo chef ha chiamato The Industry Table, e che come accennato punta a ringraziare del loro impegno e della loro perseveranza coloro che, durante le lunghe chiusure dettate dal Covid, hanno saputo tenere duro.

Anche quando le regole più stringenti – come i lockdown – furono rimosse, molti locali continuarono a rimanere scarsamente popolati a causa del panico generale per i contagi. Eppure, nonostante le difficoltà, “le luci erano ancora accese, e lavapiatti, camerieri e cuochi continuavano a lavorare” ha spiegato Fraser. “Perché non premiare l’industria della ristorazione? Ci sembrava la cosa giusta da fare”.

Lo stesso Fraser ha perso due dei suoi ristoranti a causa della pandemia: The Loyal e il cult vegetariano Nix, per il quale aveva vinto la prestigiosa stella Michelin. “È stato molto doloroso”, ha commentato a tal proposito. A pagare il prezzo più salato, tuttavia, sono stati coloro che hanno direttamente perso il lavoro e sono stati costretti a fuggire dalla Grande Mela o a cambiare professione.

Da qui il progetto The Industry Table: un tavolo dedicato ai protagonisti del settore per sanare una comunità frammentata dalle difficoltà della pandemia. I dettagli sono semplici: sconto del 70% sui piatti del menu, con la possibilità di approfittarne per due volte l’anno.

“La vera intenzione alla base di questa iniziativa è aiutare a riaccendere lo spirito che ci ha portato a lavorare in questo settore in primo luogo, ricostruendo anche un senso di comunità e cameratismo” ha spiegato Fraser. “Siamo entrati in questo business perché volevamo condividere, ma andare a cena a New York sta diventando proibitivo (e non solo a New York, ndr). Esplorare i menu di altri chef è, e continua ad essere, una parte fondamentale del mio viaggio culinario”.