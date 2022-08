New York, Harry Styles ferma il concerto: qualcuno tirava delle crocchette di pollo sul palco

di Luca Venturino 29 Agosto 2022

C’è da immaginare che lavorare mentre qualche burlone si diverte e lanciarti delle crocchette di pollo non sia così divertente. La storia della musica, tuttavia, è segnata da innumerevoli episodi del genere (ultimamente anche con i ruoli inversi, come quando Katy Perry si è esibita a Las Vegas lanciando fette di pizza in faccia ai clienti), e di recente è capitato anche ad Harry Styles durante il suo concerto al Madison Square Garden di New York. Il giovane cantante britannico, tuttavia, pare aver preso il tutto con spiccata ironia: dopo aver fermato l’esibizione, Styles si rivolge al pubblico con un sorriso, ha indicato i chicken nuggets ai suoi piedi e ha detto che si trattava di un ottimo stratagemma per attirare la sua attenzione.

A quanto pare Styles è anche riuscito a identificare il colpevole, tanto da raccogliere una crocchetta da terra e rispedirla al mittente – anche se non prima di ricordare al pubblico, che nel frattempo inneggiava affinché lo mangiasse, che lui non mangia carne. Il cantante si è poi concesso un piccolo scambio di battute con il presunto lanciatore, dicendo che avrebbe potuto fargli avere dei nuovi nugget se li avesse voluti: infine, tra gli applausi del pubblico, ha ripreso a esibirsi.