New York, il negozio di formaggi più vecchio d’America è costretto a chiudere

Alleva Dairy si trovava a Little Italy, New York, ed era il negozio di formaggi più vecchio d'America: i debiti l'hanno costretto a chiudere.

di Luca Venturino 9 Febbraio 2023

Alleva Dairy è il più vecchio negozio di formaggi degli Stati Uniti. Situato nelle viscere di Little Italy, New York, il punto vendita fu fondato nel lontano 1892 e ha assistito a buona parte degli eventi storici che hanno forgiato il presente – dall’11 Settembre fino alle due Guerre Mondiali. La furia (e soprattutto le conseguenze) del Covid-19, tuttavia, si sono rivelate troppo da sopportare anche per questo iconico angolo della Grande Mela: le luci al neon rosse e verdi del negozio, infatti, si spegneranno definitivamente il primo di marzo, data che vedrà i proprietari abbassare la serranda per un’ultima volta.

Il Covid e i ritardi nel pagare l’affitto

“Siamo un’istituzione di New York” ha commentato Karen King, la proprietaria di Alleva Dairy. “Il mio negozio è il negozio di formaggi più antico d’America e il cuore pulsante di Little Italy“. I rigori determinati dall’imperversare della pandemia, tuttavia, non guardano in faccia nessuno: il Covid-19 ha impattato su New York causando onde d’urto devastanti nel settore locale della ristorazione, con innumerevoli attività che si sono viste costrette a dover fare i conti con una forza lavoro in diminuzione, periodi di chiusura prolungata e costi di mantenimento sempre più alti.

Un rapporto dell’Office of the State Deputy Comptroller per la città di New York ci fornisce un quadro parziale ma decisamente inquietante della situazione: durante il periodo pandemico, il settore dei servizi di ristorazione della Grande Mela ha perso il 64% della sua forza lavoro. Le difficoltà per Alleva Diary hanno presto cominciato a sommarsi l’una sulle spalle dell’altra, e con esse sono poi arrivati i debiti: stando a quanto riportato dal New York Post, l’attività dovrebbe pagare 628 mila dollari di affitto arretrato (l’affitto mensile, per intenderci, era di poco meno di 24 mila dollari).

Il caso di Alleva Dairy non è naturalmente isolato. A una manciata di minuti di distanza un altro storico ristorante ha chiuso definitivamente i battenti: si tratta di Ming’s Caffee, che ha gettato la spugna il 3 di febbraio. “Chinatown ha perso il 57% dei posti di lavoro nei servizi di ristorazione (rispetto al 45% in tutta la città)” svela uno studio che ha preso in esame le sfide affrontate da questa particolare comunità newyorkese.

I proprietari di Alleva Dairy, nonostante siano “in lutto” per la chiusura del loro iconico punto vendita, non si sono certo persi d’animo, e puntano a portare avanti la loro leggenda con una nuova sede. “Non andremo via da Little Italy” ha spiegato King. “Rimarremo qui, si spera per altri 130 anni”.