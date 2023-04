New York, la nuova moda è la cena nudi tra completi sconosciuti

La nuova tendenza che sta spopolando in quel di New York consiste in una cena nudi tra perfetti sconosciuti.

di Luca Venturino 4 Aprile 2023

La moda del momento in quel di New York la potremmo riassumere in tre semplici divieti: niente carne, niente tabù, niente vestiti. Un po’ confusi? Niente paura, vi spieghiamo noi: il nome corretto sarebbe Füde Dinner Experience, ma a noi, che piace andare al sodo, pare sufficiente chiamarla “cena nudi tra completi sconosciuti”. Che c’è, ancora confusi? Eppure vi abbiamo già detto tutto quello che c’è da sapere, prezzo a parte (a proposito: partecipare costa 88 dollari e naturalmente sì, occorre prenotare). Al di là del particolarissimo dress code (o della sua radicale mancanza, potremmo dire – in tutti i sensi) quello che ci colpisce, però, il fatto che i commensali sono dei perfetti sconosciuti.

Cena nudi e tra sconosciuti: la nuova tendenza della Grande Mela

Questo, se non altro, potrebbe aiutare a sentirvi maggiormente a vostro agio – oppure no, in base ai punti di vista. Sareste più tranquilli a mostrarvi senza veli alle persone con cui interagite su base più o meno giornaliera – e no, non ci riferiamo semplicemente ai vostri partner, che altrimenti sarebbe troppo semplice: pensate a colleghi e colleghe, la cassiera del supermercato, il benzinaio, il Carabiniere che vi ha lasciato quella multa per divieto di sosta per mezza ruota fuori dalle strisce… – o con altri che non avete mai visto prima?

https://www.instagram.com/p/CqgvNbYua4u/

La padrona di casa di questa particolarissima cena è la modella e artista Charlie Ann Max: come brevemente accennato in apertura, il costo di partecipazione è di 88 dollari e con tanto di processo di approvazione. A questo punto, via i vestiti e via la vergogna: si è liberi di sedersi gomito a gomito – letteralmente, in questo caso – con gli altri commensali, assaporare un menu vegano e parlare del più e del meno: il tempo, lo sport, quell’enorme neo peloso che quel tipo in fondo ha in mezzo al petto…

I motivi per cui è necessario spogliarsi per partecipare sono molteplici. Secondo Ann Max alcuni vogliono sentirsi più connessi (e immaginiamo guadagnare una certa confidenza) con il proprio corpo, altri semplicemente vorrebbero stringere nuove amicizie in maniera più disinibita. È bene notare che i commensali sono soprattutto di sesso femminile: i maschietti non sono esclusi in toto, ma qualcuno deve garantire per loro affinché la loro partecipazione venga approvata. In altre parole – niente guardoni, ecco.

Agli inizi queste cene – evento erano solo su prenotazione, ma da quando la voce ha preso a diffondersi sui social e sui media tradizionali – il New York Times ci ha fatto un articolo con tanto di post su Instagram – i posti sono andati a ruba.