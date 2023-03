Australia, niente birra ai minori di 35 anni: la strana scelta del birrificio Lord Nelson

di Luca Venturino 30 Marzo 2023

Cos’è, un nuovo modo per combattere l’alcolismo tra i più giovani? Una birra dal gusto così unico che solamente il palato dei consumatori più esperti può avvicinarsi ad apprezzarlo? No, siamo fuori strada. Vedete, dietro la scelta del birrificio australiano Lord Nelson di vietare ai minori di 35 anni di bere la sua Three Sheets Pale Ale c’è il semplice desiderio di tutelare da mode e tendenze più o meno intelligenti una produzione storica. In altre parole, c’è del disprezzo. Ok, meglio fare un po’ d’ordine: per prima cosa dovete sapere che, per qualche motivo, in Australia ha preso piede la moda di bere birra da una scarpa: doing a shoey la chiamano, un modo di dire che per l’appunto potremmo grossolanamente tradurre in “farsi una scarpa”.

La birra vietata ai minori di 35 anni: una mossa per combattere le mode

La moda è naturalmente arrivata fino alle orecchie dei proprietari del birrificio Lord Nelson, che hanno così pensato di implementare un limite di età come “misura protettiva” nella speranza che i clienti più adulti siano abbastanza adulti da non mettersi a bere birra da una scarpa.

D’altronde è bene notare che il Lord Nelson Brewery, incastonato nello storico quartiere Rocks di Sydney, è il più antico birrificio da pub d’Australia e attira turisti un po’ da tutto il mondo, ma particolarmente è meta ambita di appassionati di birra che desiderano imparare la storia del posto. Capirete bene, dunque, che in questo contesto avere dei ragazzini che obbediscono all’ultima tendenza di TikTok e cominciano a versarsi birra nelle scarpe potrebbe essere un poco fuori luogo.

“Se non eri già nato quando abbiamo cominciato a fare birra, allora non facciamo per te” ha commentato l’amministratore delegato di Lord Nelson, Blair Hayden. “Sia ben chiaro, non siamo contenti di aver preso questa scelta, ma con tutta questa gente che si mette a bere birra dalle proprie scarpe non abbiamo avuto scelta”.

Non è la prima volta che l’eterogenea vetrina internettiana produce tendenze piuttosto discutibili, a dire il vero. Pensiamo alla recente moda di farsi scorpacciate di cibo per cani, apparentemente ricco di proteine e dunque perfetto per chi intende mettere su muscoli; o al disgustoso Sushi Terrorism, che fondamentalmente consiste nello sputare nel piatto dei vicini.

“Per oltre 30 anni ci siamo concentrati sulla creazione di birre di qualità che siano raffinate e ben bilanciate” ha continuato Hayden. “Three Sheets Pale Ale rimane la nostra birra di punta ed è la testimonianza di essere fedeli a noi stessi e di non seguire le tendenze e le mode. La continuità è un elemento importante nella produzione di birra, e fino a quando i più giovani continueranno a seguire mode così stupide la nostra birra rimarrà riservata agli over 35″.

Attenzione, però – il limite di età può essere aggirato. Lo stesso Hayden ha ammesso che sarebbe felice di permettere ai più giovani di unirsi “all’equipaggio degli over 35“, a patto che questi promettano “di assaporare la birra, e non di sgolarsela da una scarpa”.