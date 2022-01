New York: Sarah Palin beccata al ristorante senza vaccino

Sarah Palin è stata beccata in un ristorante esclusivo di New York senza essere vaccinata. Peccato che due giorni dopo è risultata positiva.

di Manuela 25 Gennaio 2022

Se lo scorso ottobre era stato Joe Biden ad essere pizzicato in un locale senza mascherina, adesso a New York tocca a Sarah Palin essere beccata al ristorante senza vaccino.

Il problema è doppio: in primis nella Grande Mela è vietato andare al ristorante o al bar senza vaccino anti Covid-19. In secondo luogo, due giorni dopo il fatto, ecco che l’ex governatrice dell’Alaska è risultata positiva al Coronavirus.

Lunedì Sarah Palin è risultata positiva al tampone, ma sabato è stata vista mentre cenava in un ristorante esclusivo di New York, l’Elio’s nell’Upper East Side, locale noto fra la East 84th e la Second Avenue, particolarmente amato da star come Tom Hanks e Mick Jagger.

Una volta che la notizia è stata diramata, ecco che Luca Guaitolini, il manager del ristorante, ha provato a spiegare cosa sia successo e cosa sia andato storto nei controlli. Guatolini ha ricordato che sabato scorso lui non era di turno, per cui sta ancora indagando per capire cosa sia potuto accadere.

Il manager ha rassicurato tutti sostenendo che stanno prendendo molto sul serio questo incidente isolato, definendolo una “sfortunata svista”. Il ristorante crede nell’obbligo del vaccino e cerca di proteggere al meglio sia il personale che i clienti.

Sulla questione è intervenuta anche il governo della città il quale prima ha ricordato che la legge di New York preveda che per poter mangiare al chiuso i clienti mostrino la prova della vaccinazione. Poi ha sottolineato che anche Sarah Palin dovrebbe seguire le regole come tutti gli altri.