New York, un miliardario anonimo salva lo storico ristorante di Central Park dalla chiusura

di Luca Venturino 20 Agosto 2022

La Loeb Boathouse, iconico ristorante incastonato nel verde di Central Park e teatro di tanti film e serie tv, da Harry ti presento Sally a Sex and the City; avrebbe dovuto tirare giù la serranda il 17 ottobre a causa dei continui rincari al costo delle materie prime e dell’energia. La chiusura avrebbe lasciato a casa ben 163 dipendenti, e di fatto cancellato un importante punto di riferimento del mondo gastronomico di New York: fortunatamente, però, un misterioso salvatore ha deciso di salvare il ristorante con un’offerta all’ultimo minuto.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, infatti, un miliardario anonimo ha messo sul tavolo un’offerta da sei milioni di dollari per salvare il locale, che ora – salvo altri colpi di scena – dovrebbe di fatto rimanere aperto. Evidentemente la magia hollywoodiana del posto ha messo in moto gli ingranaggi del destino, perché l’intervento di un ricco benefattore misterioso per salvare un ristorante iconico ma in enorme difficoltà economiche è senza ombra di dubbio un bello sviluppo da blockbuster a stelle e strisce.

“È un posto difficile da gestire per la sua collocazione, per la stagionalità, per l’accesso e per le spese” aveva spiegato il gestore Dean Poll riferendosi alla sua decisione di gettare la spugna. Nato nel Long Island e famoso per aver salvato la steakhouse Gallagher’s dalla chiusura nel 2013, Poll aveva rilevato il Boathouse nel 2000, ma come vi abbiamo già raccontato aveva recentemente spiegato di non avere altra scelta che chiudere, incolpando i prezzi alimentari e i costi del lavoro saliti alle stelle.