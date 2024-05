Niccolò di Masterchef si lancia nella pubblicità, ma deontologicamente non potrebbe

Nulla contro il cuoco Niccolò, ma come Dr. Califano non ci siamo: il vincitore morale di Masterchef 13 si espone con #adv su Instagram, andando contro il codice deontologico dei medici.

Tutto il pubblico all’unanimità ha amato Niccolò di Masterchef 13, proclamandolo vincitore morale o perlomeno eleggendolo personaggio degno di affetto anche oltre al siparietto amoroso (?) con la trionfatrice Eleonora. Il giovane di Ravenna ha lasciato il segno, tra un “in bocca al lupo sincero” e le “lacrime da pino mugo”, ma la sua vita va ben oltre alle telecamere e alla cucina: lui, infatti è un medico e lavora attualmente come tale. Ecco perché simpatia a parte siamo un po’ perplessi per le pubblicità nel food che sta pubblicando sul proprio canale Instagram. Questa cosa, teoricamente, non viola il codice deontologico dei medici in Italia?

Come un giornalista (pubblicista e professionista) non dovrebbe per deontologia guadagnare su nessun tipo di pubblicità (e a maggior ragione se essa riguarda l’argomento di competenza), e a tal proposito i fatti recenti hanno messo in luce un caso piuttosto grave, così un medico non può ammettere tale scelta. Le iscrizioni all’albo impongono regole ben precise, e logiche se ben le si analizza: vedere un medico parlare di salute pubblicizzando uno specifico brand di cibo fa quindi storcere molto il naso.

La pubblicità che il “Dr. Califano” non dovrebbe fare

Tra i reel pubblicati da Niccolò Califano ne spicca uno recente che risulta sponsorizzazione AIA: il giovane usa le uova aprendo una sorta di box dei ricordi pieno di varietà di uova, per proporre una ricetta cui è affezionato. Fin qui non v’è nulla di male – è normale attività di qualunque foodblogger – peccato che Niccolò sia un medico, e non potrebbe fare pubblicità secondo l’articolo 57 del codice deontologico.

Insomma c’è un motivo se per le pubblicità compaiono medici, dentisti e ricercatori di laboratorio interpretati da attori con indosso un camice: il Divieto di patrocinio a fini commerciali. L’articolo 57, infatti, indica che: “il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non deve concedere avvallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali“.

Sui Social Network vale tutto, evidentemente

Se per la tv le regole sono da anni più ferree, sui Social Network evidentemente i codici deontologici sono molto meno tenuti in considerazione. Dopotutto, come il dott. Niccolò Califano pubblicizza in qualità di personaggio pubblico (sotto contratto con la trasmissione), abbiamo anche una Francesca Ferragni dentista e chirurga orale che da anni pubblicizza qualunque cosa – compresi cibi ben lontani dal concetto di salute odontoiatrica, tra l’altro.

Per quanto il reel per le uova AIA proposto da Niccolò sia geniale e molto divertente, il fatto che interpreti apertamente “il ruolo di medico” per farlo mette ancora più in luce il conflitto di interessi. Se vi state chiedendo allora quale sia la differenza tra questi due casi (Califano, Ferragni) e le infinità di medici e nutrizionisti che trattano cibo sui social, ecco la risposta: l’#adv, e il riferimento a brand specifici. Un medico può parlare genericamente di cibo o di un alimento, ma non accettare compensi per farlo né entrando nello specifico di marchi. Niccolò avrebbe potuto tranquillamente proporre una ricetta con le uova, ma senza #adv e senza brand di mezzo. A quando una bella controllata in questo senso, oltre che sugli influencer generici per la “legge Ferragni”, su Instagram?