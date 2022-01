Nicola Di Matteo è morto: addio allo storico pizzaiolo napoletano

di Manuela 11 Gennaio 2022

A Napoli lutto nel settore della ristorazione: è morto Nicola Di Matteo, storico pizzaiolo napoletano considerato il decano dei pizzaioli partenopei.

Nicola era il figlio di Salvatore Di Matteo, fondatore nel 1936 della pizzeria di via Tribunali. La pizzeria era diventata particolarmente celebre nel 1997: durante il G7 di Napoli, infatti, il presidente Bill Clinton decise di farsi un giro turistico per la città, in barba a tutti i protocolli di sicurezza.

Dopo aver preso un gelato in piazza Plebiscito e dopo una passeggiata nei vicoli storici, ecco che Bill Clinton volle fermarsi proprio nella pizzeria di Di Matteo chiedendo una Coca e una pizza a portafoglio. L’immagine del presidente che mangiava una pizza nel centro storico di Napoli divenne virale.

E Nicola Di Matteo era accanto a Clinton, divertito dal vedere l’uomo più potente del mondo felice perché stava mangiando una pizza di cui aveva sentito parlare, ma che non aveva mai potuto assaggiare.

Ci sono diversi video su YouTube che testimoniano l’accaduto.

La pizzeria Di Michele di via dei Tribunali è una di quelle più famose a Napoli: qui in molti fanno la fila non solo per mangiare la pizza, ma anche per le sue frittatine. In effetti, inizialmente il locale aprì solo come pizzeria d’asporto e come friggitoria.

Poi negli anni Sessanta, Nicola e il fratello Gennaro decisero di trasformare il locale in un vero e proprio ristorante con un centinaio di posti a sedere. Da qui sono poi passati anche molti altri nomi noti: i fratelli Nunzio e Ernesto Cacialli (fondatori poi della pizzeria Il Presidente) e Gianni Breglia (titolare poi della Pizzeria del Popolo).

Purtroppo la morte Di Matteo non è stata l’unica in questo ultimo periodo: nel mondo dei pizzaioli di Napoli, da poco si sono spenti anche Lello Surace della pizzeria Mattozzi, Vincenzo Capasso della pizzeria omonima e anche Antonio Condurro della pizzeria Da Michele.