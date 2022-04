Nicolas Cage: svelato il mistero sul suo formato di pasta preferito, quello “a tubo quadrato”

di Manuela 22 Aprile 2022

Uno dei grandi misteri di Nicolas Cage è stato svelato. Il suo formato di pasta preferito, quello definito dall’attore come “la pasta a tubo quadrato” sono i… paccheri.

Tutto inizia quando sul forum di Reddit “Ask Me Anything” un utente fa all’attore che prossimamente interpreterà Dracula (assomigliando sospettosamente a Giucas Casella se l’outfit rimarrà quello) una domanda apparentemente innocua: “Qual è il tuo formato di pasta preferito?”.

Solo che Cage ha risposto in modo alquanto bizzarro ricordando che una volta, circa 25 anni fa, era andato in un ristorante di San Francisco insieme all’amico e collega Charlie Sheen e qui avevano mangiato una pasta a forma di tubo quadrato che gli era piaciuta così tanto che erano tornati anche il giorno successivo per mangiarla di nuovo.

In realtà i media non avevano dato peso più di tanto alla risposta di Cage: l’attore, infatti, è noto per dare risposte del genere una tantum (e anche per essere cacciato periodicamente fuori da bar e ristoranti in stato di ubriachezza). Ma per gli abitanti di San Francisco e gli appassionati di cibo, ecco che quella risposta innocente si era trasformata in un mistero da risolvere a tutti i costi: di che caspita di pasta stava parlando Cage? E in quale ristorante l’aveva mangiata?

La risposta è arrivata dopo un lungo viaggio nel tempo all’indietro nella storia gastronomica di San Francisco. Gli improvvisati detective, infatti, hanno dovuto prima cercare di capir quali fossero i principali ristoranti attivi 25 anni fa a San Francisco, cosa non facile da fare anche cercando su Google in quanto trattasi di un mistero pre-internet. Anche perché di ristoranti da contattare ce ne erano parecchi.

Successivamente la ricerca si è spostata su Twitter e qui le ipotesi si sono scatenate, sia per quanto riguarda il ristorante che per quanto concerne il formato della pasta (praticamente è stato proposto qualsiasi formato di pasta vagamente quadrato).

Alla fine, però, si è riusciti a giungere a una risposta sensata: il formato di pasta a tubi quadrati a cui si riferiva Cage erano i paccheri, mentre il locale era il Café Tiramisù a Belden Place. Tutto merito del fatto che la domanda è stata posta sul gruppo Facebook di San Francisco Remembered. Qui il membro del gruppo Mark Kohtz ha rapidamente risposto che il ristorante probabilmente era il Cafè Tiramisù in quanto almeno un paio di volte aveva visto mangiare lì l’attore.

Inoltre, grazie a una rapida ricerca, si è scoperto che ancora oggi il ristorante è aperto e nel suo menu propone gli “spaghetti quadrati alla carbonara”. La conferma è poi ulteriormente arrivata da Pino Spinoso e Giuseppe Scoppetto, co-proprietari del locale.

I due hanno confermato che Nicolas Cage ha frequentato il loro locale (fra l’altro insieme a Charlie Sheen) e che, probabilmente, il formato di pasta era quello dei paccheri che, all’epoca, venivano proposti con ragù di bue.

Ok, mistero risolto, ma possibile che Cage, conquistato da quel formato di pasta, in tutti questi anni non si sia mai chiesto quale fosse il nome vero del formato, continuando a chiamarla “pasta a forma di tubo quadrato”?

[Crediti Foto | Flickr-romainbrami]