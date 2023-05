“Niente cappuccino dopo mezzogiorno”: l’appello nel centro di Roma diventa virale

"Per favore, niente cappuccino dopo mezzogiorno": un cartello apparso in centro a Roma sta facendo il giro del web.

di Luca Venturino 31 Maggio 2023

Il turismo – un importante gettito economico che piace e compiace, che d’altronde i posti brutti mica vengono visitati. Allo stesso tempo, tuttavia, è bene piazzare dei paletti in modo tale da evitare le spiacevoli conseguenze di un flusso troppo massiccio: pensiamo alla gentrificazione, ai potenziali danni ai monumenti (ricordate i turisti che avevano fatto il bagno nella Fontana di Trevi, a Roma?), al calo della qualità della vita dei residenti e ancora allo scontro culturale quando le orde di stranieri finiscono con il calpestare i capisaldi della cultura locale – tipo prendere un cappuccino dopo mezzogiorno, tanto per intenderci.

“Please, no cappuccino after 12 p.m.”

Negli ultimi giorni un importantissimo messaggio, ha attraversato il centro di Roma; da piazza Navona al Pantheon – “Please, no cappuccino after 12 p.m.”, ovvero “Per favore, niente cappuccino dopo mezzogiorno“. Un manifesto culturale come non si vedeva da tempo, in lettere nere su umile cartone, retto da una ragazza bionda con tanto di t-shirt azzurra (sulla quale, a scanso di equivoci, campeggia il tricolore e la scritta “ITALIA” in caratteri cubitali).

Il tutto è in primis apparso sul profilo Instagram di RomeItalyTravel, dove a dire il vero la nostra eroina bionda è una presenza fissa – qualche tempo fa si presentò presso la Fontana di Trevi per ribadire che “Il ketchup non è salsa al pomodoro” e, una manciata di giorni più tardi, scomodò il sempreverde “Non mettete l’ananas sulla pizza” -, ma il video è rapidamente diventato virale.

Una Giovanna D’Arco del nuovo millennio, in altre parole; acclamata da cenni di intesa e dagli applausi convinti di passanti, camerieri e ristoratori – che immaginiamo, pur di rispettare quel maledetto mantra del “cliente che ha sempre ragione”, avranno servito un certo numero di cappuccini dopo mezzogiorno malcelando il disgusto. Più confusi, quasi interdetti, quelli che immaginiamo essere i turisti: i più curiosi si affrettano a scattare una foto, altri, più schivi, si limitano a fissare il messaggio con espressione disorientata.

Altri ancora sono finiti nei commenti del video in questione e, con estrema cautela, si azzardano a chiedere: “Ma perché non si beve il cappuccino dopo le 12?”. Le risposte sono sorprendentemente civili: “Il cappuccino è fondamentalmente una bevanda per la prima colazione, accompagnata da una pastina” ha risposto un utente. “È considerato una bevanda troppo pesante per essere consumata durante il giorno. In Italia non si beve nulla che contenga latte insieme ai piatti salati, per questo consumiamo il cappuccino solo a colazione”.