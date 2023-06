Niente cappuccino finché non finisci la pasta: il rifiuto di un cameriere italiano diventa virale

di Luca Venturino 22 Giugno 2023

Un po’ come quando, durante quei caldi pranzi di inizio estate dell’infanzia, si passa l’intero pasto a pensare all’insalata di fragole e banana con zucchero che vi aspetta in frigo: si prova ogni scorciatoia – “Mah, oggi non ho proprio tanta fame… Mi sa che passo subito alla frutta… No nonna, grazie ma non mi va un altro po’ di minestrone” – pur di arrivare quanto prima al traguardo; ma vostra nonna è lì, severa e monolitica: niente dolce finché non hai finito cosa c’è nel piatto. Ecco, questa vicenda ha un tema diverso, ma la stessa energia di quei ricordi: sul profilo dell’influencer americana The Pasta Queen è apparso un breve video in cui un cameriere italiano si rifiuta di servirle un cappuccino mentre stava ancora mangiando un piatto di pasta.

Cappuccino e pasta? “Che dolore che mi fa…”

La Regina della Pasta si trovava con un’amica a Milano in un ristorante che, fortunatamente, non viene citato. Nel video in questione, che come accennato è stato poi caricato sul profilo Instagram dell’influencer, vediamo quest’ultima chiamare un cameriere e ordinargli un cappuccino. Il nostro protagonista è basito: “Con la pasta?” chiede, con tono sorpreso e un poco severo, come quello di un genitore che si trova a fare una ramanzina al figlio. Davanti all’influencer, in effetti, campeggia un bel piatto di pasta accompagnato da un calice di vino rosso: il cliente ha sempre ragione e viva la libertà di scelta, ma la richiesta, dobbiamo ammetterlo, è piuttosto particolare.

“Dopo la pasta!” continua il cameriere, la voce pregna di ovvietà. L’influencer, tuttavia, continua imperterrita nella sua richiesta: il cappuccino lo vuole ora. “Sicura?” tenta in extremis il cameriere. “Che dolore che mi fa…” mormora infine, allontanandosi verso la cucina, il volto stropicciato dalla sofferenza, una mano a tenere una ferita invisibile – ma immaginiamo profondissima – sul ventre.

Stacco di qualche secondo. Il piatto di pasta è vuoto, l’influencer a stelle e strisce sta finendo il suo calice di vino. Il nostro protagonista appare sulla scena, si allunga a rimuovere il piatto e le porge il cappuccino richiesto. “Grazie” borbotta lei “ma ormai ho finito la pasta…”. Il cameriere apre le braccia, come a smarcarsi di ogni colpa: “Siamo lenti, siamo” spiega con un sogghigno. “Abbiamo tirato il più possibile per non farvi mangiare la pasta con il cappuccino”.

Poi il twist finale: l’intera faccenda era uno scherzo al cameriere. “Non posso credere di essermi fatta coinvolgere in questo scherzo” commenta l’amica dell’influencer, mentre quest’ultima ride. Il video del rifiuto del cameriere è diventato virale, e attirato commenti di varia natura: c’è chi si schiera dalla sua parte e chi, invece, non è d’accordo con il suo operato. “Il cliente ha sempre ragione” si legge in un commento. “Il signor cameriere non ha alcun diritto di dire cosa bere con la pasta“.