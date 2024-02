Niko Romito apre il quarto ALT Stazione del Gusto a Ostia

Nuova apertura, questa volta dalle parti di Roma: a Ostia Niko Romito ha deciso di inaugurare il suo quarto ALT Stazione del Gusto, il secondo nella zona della capitale. Il nuovo locale dello chef tristellato si trova all’interno della stazione di servizio di Ostia, vicinissimo al Pontile e al Lungomare Toscanelli. E come per gli altri locale di questo format un po’ rosticceria, un po’ tavola calda, anche in questo caso si tratta di una collaborazione fra l’Accademia di Niko Romito e Enilive.

Cosa sappiamo del nuovo ALT Stazione del Gusto di Niko Romito a Ostia?

Anche ad Ostia il nuovo ALT Stazione del Gusto mantiene fede al format di questa rosticceria e tavola calda. Qui, infatti, si potrà fare colazione, concedersi uno spuntino, mangiare a pranzo o a cena.

Come dicevamo, questo è il quarto ALT in Italia, il secondo dalle parti di Roma. Questi gli store aperti finora:

Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive, ha spiegato che Enilive è un punto di riferimento per le persone in mobilità e, da adesso, a Ostia lo sarà anche per la ristorazione. La scelta di ospitare ALT Stazione del Gusto all’interno della Enilive Station sita in piazzale della Posta (aperta, fra l’altro, sin dagli Sessanta), è un esempio dell’evoluzione delle loro stazioni.

Queste stazioni non sono più intese come posti dove fare un rifornimento veloce, bensì sono location dove trovare prodotti e servizi utili per “semplificare e arricchire” la vita delle persone in movimento.

Dal canto suo Niko Romito ha aggiunto che ALT è il suo progetto ideato per parlare di cibo con più persone possibile, usando un linguaggio gastronomico semplice. Per tale motivo la sua collocazione ideale è su strada, visto che ALT nasce proprio per chi vuole fermarsi a mangiare un piatto buono mentre si trova in viaggio, in qualsiasi momento della giornata. In questo modo la sosta diventa anche un momento per nutrirsi bene e soddisfare il palato.

A tal proposito in menu sono presenti tanti piatti diversi suddivisi nell’arco della giornata, tutti piatti di qualità alta. Per esempio da ALT troverete:

pollo fritto

bombe salate

bombe dolci

focacce

toast

crostoni

insalate

zuppe

polpette al sugo

torte

crostate

Per quanto riguarda il locale di Ostia, sarà aperto dal lunedì al giovedì e la domenica dalle ore 7 alle ore 22, mentre il venerdì e il sabato rimarrà aperto dalle ore 7 alle ore 23.