Niko Romito è il primo chef tre stelle italiano a collaborare con Glovo

Dici Niko Romito, dici tante cose: i suoi mille e uno ristoranti, l’Accademia di formazione professionale, le tre stelle Michelin. Chi avrebbe detto che a tutte queste declinazioni potesse aggiungersi anche una collaborazione con il food delivery Glovo? In effetti, molti di noi.

Da quale locale si potrà ordinare

Certo, il format che presterà la sua carta anche alla consegna a domicilio non è di certo quello che ha dato notorietà allo chef abruzzese. Parliamo di Bar e Cucina – Spazio Niko Romito, un “angolo di gusto aperto da mattina a sera” dalle pretese medio-alte.

Medie soprattutto nelle ore mattutine, quando la clientela romana può godersi una prima colazione alla portata di tutte le tasche; alte (ma neanche troppo) a pranzo e a cena, con una proposta alla carta variegata. Signature dish del locale è la bomba, sfera di pasta lievitata e fritta, in versione dolce o salata (qualche anno fa aveva persino indossato i panni del gelato).

I piatti di Romito “cliccabili” da Glovo

Abbiamo ficcato il naso sul sito di Glovo per dare un’occhiata ai piatti ordinabili dallo Spazio romano dello chef. Non aspettatevi pietanze all’avanguardia, ma un menu in perfetto stile pausa pranzo, con gnocchi al pomodoro, parmigiana e polpette.

Qua e là nel menu esplodono le già citate bombe: salate, dolci e anche – e qui serve un po’ di immaginazione – l’hamburger bomba, con vitello o in versione vegetariana. Insomma, piatti che non necessariamente combaciano con l’idea di alta cucina del grande pubblico (anche se “semplicità” è la parola d’ordine per il cuoco di Castel di Sangro).

Prezzi altini, c’è da notarlo, per “bombe” a domicilio fino a 17 euro (scontate) che speriamo possano rivelarsi all’altezza delle aspettative.